Wendy de los Cobos quedó viuda hace tres años; ahora rompe el silencio sobre su duelo: “Mucho dolor”

Duros tiempos los que ha vivido Wendy de los Cobos, ya que hace 3 años falleció su esposo, con quien estuvo por más de 3 décadas. Y aunque es muy reservada para hablar de su vida privada, la actriz hizo una excepción con TVNotas y nos compartió:

Wendy de los Cobos “Fueron 35 años de relación. Fue el amor de mi vida, lo llevo siempre en mi corazón, lo extraño mucho. Este duelo lo he llevado con mucho dolor, mucha tristeza. Ha sido muy difícil, la verdad. Por supuesto que caí en depresión”.

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Wendy de los Cobos está de luto / Liliana Carpio, Mezcalent, IG @wendydelosCobos y @elsenordelosCielos0

Actriz Wendy de los Cobos se sincera sobre su duelo

Aunque se llevaban 17 años de diferencia, Wendy se casó en 2004 con el abogado Memo Rusell, tras más de una década de noviazgo, hasta su fallecimiento, hace 3 años. Wendy se reserva el motivo del deceso.

Eso sí, afirma: “Con él viví cosas maravillosas. Fue el único amor que tuve. A veces platico con él en mi cabeza, antes de dormir me quedo pensando en él, aunque lo he soñado muy poco, pero siempre veo libélulas, mariposas blancas, señales. Creo que él, finalmente, llegó donde tenía que llegar”.

Para alejar la depresión, ha recurrido a cierto método: “Ya vamos de salida. Cambiamos de energía. Ya estoy en una cosa de recalibración energética, de cambio de frecuencia, porque también todos cumplimos un ciclo y vamos a un lugar mejor. Todos nos vamos a morir. Yo tengo que acostumbrarme a eso y saber que yo también algún día voy a transmutar, y quizá me lo encuentre”.

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Wendy de los Cobos y su esposo estuvieron casados 35 años / Liliana Carpio, Mezcalent, IG @wendydelosCobos y @elsenordelosCielos0

¿Cómo se encuentra Wendy de los Cobos tras la muerte de su esposo?

Wendy forma parte de El señor de los cielos, donde en esta reciente temporada su personaje, “la Tata”, ha cobrado una gran notoriedad: “Me encanta que yo soy la consciencia de que eso que hacen (el narcotráfico) no está bien, y que no va a haber buenas consecuencias”.

El año pasado, durante las grabaciones de Dinastía Casillas (secuela de El señor de los cielos), atravesó un muy duro momento: “Me rompí un pie en escena y tuve que seguir. Iba bajando de unas escaleras con mi compañero Raúl Méndez y mi pie se estrelló contra la pared de los escalones. Fue un ruidazo, el golpazo, ya no pude apoyar el pie”.

La actriz siguió grabando la serie con una bota especial, pero nos confiesa que hubo secuelas: “Sí, me quedaron rezagos de haberme roto el pie. Me dieron terapias, pero no las pude hacer como debiera, porque estaba trabajando... Tengo mis separadores que ayudan a que se enderece mi hueso, pero duele mucho, y quedó inflamación”.

Wendy sigue conservando un rostro sin arrugas. Nos contó que usa bótox cada vez que trabaja, pero nos sorprendió cuando le preguntamos si se realizaría alguna operación estética.

“Claro, pero ahorita no tengo dinero. Económicamente estoy bien, pero no me puedo dar el lujo de hacerme una intervención en la cara. Los doctores que he visto no cobran 2 pesos, y ahorita que soy viuda mis perritos son mi familia. Los tengo enfermitos a los 2. Prefiero gastar en la salud de ellos que en una cuestión estética”. Wendy de los Cobos

Y nos habló del pesar que atraviesa con sus perritas: “A una la tengo hospitalizada. Le dio neumonía. A la otra le están haciendo muchos análisis, quizá está sufriendo una enfermedad, pero no me han dado los resultados”.

Finalmente, nos dijo que estaría dispuesta a enamorarse tras quedar viuda: “Yo creo 100% en la pareja, que el ser humano no es para estar solo. Ahorita ya estoy lista”

Wendy de los Cobos está trabajando en ‘El señor de los Cielos’ / Liliana Carpio, Mezcalent, IG @wendydelosCobos y @elsenordelosCielos0

¿Quién es Wendy de los Cobos?

Su primer papel importante fue en 1992, en la telenovela El abuelo y yo , a la que le siguieron: Entre la vida y la muerte y Si Dios me quita la vida.

, a la que le siguieron: y En 1995 cambió de televisora, a Azteca, donde participó en Con toda el alma, La chacala y Rivales por accidente , entre otros proyectos.

, entre otros proyectos. En 2009 incursionó como empresaria en una línea de ropa y modeló algunos diseños en las pasarelas.

En 2021 regresó a Televisa en Qué le pasa a mi familia .

. Para Telemundo ha participado en proyectos como El alma herida, El Chema, y el más importante: El señor de los cielos, desde 2016 a la fecha.

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