Famoso actor francés muere a los 43 años tras recibir la eutanasia; así lo despidieron en redes

Hace pocos días, la reconocida locutora de radio Judy Markey falleció en Suiza tras recurrir a la asistencia médica para morir. Ahora, se dio a conocer un caso similar que involucra a un actor francés, quien solicitó la eutanasia en Bélgica.

Se trata de un reconocido artista de 43 años que durante los últimos años enfrentó fuertes dolores y un deterioro importante en su calidad de vida tras someterse a una cirugía. Ante el avance de sus padecimientos, decidió recurrir a la eutanasia para poner fin a su sufrimiento.

Te contamos todos los detalles.

Leer: Asesinan a periodista durante transmisión EN VIVO y mientras caminaba por mercado: ¡Recibía amenazas! | VIDEO

Muere actor / Redes sociales

¿Quién fue el actor que murió tras recibir la eutanasia en Bélgica?

El actor que solicitó la eutanasia y falleció a sus 43 años fue Arnaud Denis, un actor, director y dramaturgo francés que destacó principalmente en el teatro. A lo largo de su carrera participó en diferentes puestas en escena y también dirigió varias obras.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra ‘Las amistades peligrosas’, producción por la que recibió reconocimiento en Francia. También estuvo al frente de obras como ‘Las mujeres sabias’ y ‘Marie des Poules’.

Murió tras recibir la eutanasia en Bélgica, donde había acudido debido a los fuertes padecimientos físicos que enfrentaba.

Leer: Músico de regional mexicano, integrante de Grupo Visión, muere repentinamente; así lo despidió Grupo Intocable

Arnaud Denis / Redes sociales

¿Por qué Arnaud Denis solicitó la eutanasia?

Arnaud Denis solicitó la eutanasia después de años de sufrir un grave deterioro en su estado de salud, que él relacionó con una cirugía de hernia a la que se sometió en 2023 y en la que le colocaron una prótesis.

De acuerdo con sus propias declaraciones, después de aquella intervención comenzó a presentar fuertes dolores y varias complicaciones que afectaron su estilo de vida.

El actor explicó que había buscado distintas alternativas, pero consideraba que ya no tenía opciones para recuperar su vida con normalidad.

Por ello, inició el proceso para solicitar la eutanasia en Bélgica, donde finalmente recibió autorización para el procedimiento.

Antes de morir, Denis también había presentado una denuncia por presuntas lesiones involuntarias relacionadas con su caso, aunque posteriormente fue archivada.

Leer: Hijo de la actriz fallecida tras cumpleaños, da devastador mensaje, ¿quiere quitarse la vida? “No sé cómo seguir”

Arnaud Denis / Redes sociales

¿Qué problemas de salud enfrentó Arnaud Denis antes de recurrir a la eutanasia?

Los problemas de salud de Arnaud Denis comenzaron en el 2023 al someterse a una cirugía para tratar una hernia inguinal, en la cual le colocaron una prótesis.

Tras la intervención, el actor comenzó a presentar dolores intensos que fueron deteriorando su calidad de vida y su movilidad.

Después, Denis fue diagnosticado con encefalomielitis miálgica severa y síndrome ASIA, un cuadro inflamatorio. En entrevistas, el actor sostuvo que sus problemas estaban relacionados con la prótesis y aseguró que ya no podía caminar con normalidad, realizar actividades cotidianas y continuar con su carrera artística.

Para marzo de 2026, Denis se encontraba en cuidados paliativos en Bélgica y describía su estado como un deterioro progresivo, mientras aseguraba que ya había agotado las alternativas médicas que tenía disponibles para lograr una recuperación.

El pasado 12 de septiembre también falleció el actor Cristian Belec.

Leer: Muere querido cantante nominado al Grammy tras estar hospitalizado en estado crítico: “Un talento irrepetible”