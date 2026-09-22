¿Quién es el verdadero “Maradonio”? Tras “multiverso” de hijos de “Excelsa”, ¡Bárbara Torres encontró al real!

Desde hace semanas, en redes sociales han aparecido varios jóvenes que aseguran ser “Maradonio”, el niño simpático de La familia P. Luche. Sin embargo, encontramos a un joven que dice ser el auténtico intérprete. Se trata de Brayan Gibrán Mateo, de 19 años, quien se dedica a la fotografía y señala que le resulta muy divertido que exista todo un “multiverso” de este personaje.

“Justo he visto que han salido muchos de este multiverso y que se ha puesto de moda, pues empezaron a llegar ‘Maradonios’ de muchos lados, pero yo soy, por lo menos hasta donde yo sé, el original”.

El verdadero “Maradonio” de La familia P. Luche / Fotos: Cortesía del creador de contenid e IG @barbaratorresmx

¿Qué opina el “Maradonio” original sobre el “universo” de su personaje?

Sobre el influencer ‘Khalifitas’ o Isaac, que aseguran que son el verdadero “Maradonio”, nos dijo: “A lo mejor cuentan historias que yo digo: ‘Ay, caray’, cosas que no tienen mucho sentido. Cuando yo interpreté este personaje tenía 4 o 5 años, no podía hacer mucho. Es muy gracioso y me divierte mucho escuchar lo que cuentan las demás personas. No me lo tomo a mal, me parece divertido. Puede dar mucho juego interactuar con estas personas. Es un medio que es para todos. Creo que mientras nos dé una forma de trabajar y no perjudique a otros, está bien”.

Compartió que le gustaría conocer a estos jóvenes. “A ‘Khalifitas’ no tengo el gusto de conocerlo en persona, no lo he tratado, pero a Issac Betancur, el primer ‘Maradonio’ de internet sí lo conozco. Es muy amable, divertido y gracioso. Es muy diferente a mí”.

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Isaac aseguró ser “Maradonio” / Alejandro Isunza

Además de “Maradonio”, ¿qué otros papeles ha hecho Brayan Gibrán Mateo?

El joven de 19 años nos reveló qué otros proyectos hizo después de haber estado en La familia P. Luche. “Ya no llegué a hacer tantos, solamente algunas apariciones en Hoy y en una película llamada El vigilante, donde hice una participación. Era un niño tirado en la calle. Comencé a hacer algunos shows de stand up y estuve por algunos meses en un circo que no recuerdo como se llamaba. Solamente me decían que íbamos a ir acá, y: Tú di esto’”.

Contó por qué se alejó del medio:

Quería darme un descanso y probar algo que me gustara. Tal vez estudiar, ya que me aburro muy rápido. El medio yo no lo sentía en ese momento como un trabajo, porque me la pasaba muy bien yendo a todos lados. Brayan Gibrán Mateo

Al preguntarle si en algún momento le pidió a Eugenio Derbez o Consuelo Duval que lo apoyaran para seguir en el medio, comentó: “Pues yo no tenía conciencia de nada, porque estaba muy chiquito. Todo lo manejaban mis papás o el mánager que tuve en su momento. Llegué a tener algunas presentaciones con ‘Ludoviquito’”.

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“Excelsa” y el verdadero “Maradonio” / Alejandro Isunza

¿Qué significo para Brayan Gibrán Mateo trabajar en La familia P. Luche?

El joven recordó cómo fue trabajar en una serie tan famosa. “Para mí siempre fue algo muy normal. Antes de la serie ya trabajaba en otros programas, como TV de noche, algunos meses antes, y también en Sabadazo. Cuando comencé a decir poemas en televisión fue porque realmente repetía lo que decía mi papá. Para mí era común decir los poemas al público, como en mi casa. Nunca llegué a asimilar realmente lo que fue estar en un programa como este hasta muchos años después”.

El joven nos reveló a qué se dedica. “Me puse a estudiar fotografía. Ahora, con las redes sociales, es más fácil que la gente vea lo que haces. Por eso genero contenido. Además, se dio este acercamiento con Bárbara Torres. Fue algo muy padre, nostálgico”.

Nos confesó que le encantaría regresar a la televisión. “Actualmente es difícil separar la actuación y la foto, porque van ligadas. Me gusta hacer filmaking (realizar una idea visual desde cero, desde los guiones hasta que se filma la historia). Podría regresar a la actuación, si es que tengo la oportunidad. No estoy cerrado a nada. Por el momento quiero generar contenido, contar historias con fotografías de los lugares a los que voy, conciertos”. Le gustaría tener un reencuentro con sus excompañeros de La familia P. Luche. “Sería algo muy divertido”, concluyó.

Por otra parte, platicamos con Bárbara Torres, quien nos confirmó el reencuentro con “Maradonio” y quién es el real. “Fue muy bonito. Es el segundo ‘Maradonio’, pero él es el original. El primero (Isaac) es un tipazo, pero bueno, lo conocimos en el parque. Me parece muy divertido saber cuál es el verdadero ‘Maradonio’”, finalizó.

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‘Khalifitas’ es un influencer que dijo ser “Maradonio” / Alejandro Isunza

¿Qué dijo el papá de Brayan Gibrán Mateo, sobre el papel de su hijo como “Maradonio”?

El papá de Brayan nos contó cómo se siente al ver que su hijo pudo cumplir el sueño de ser actor infantil. “Muy contento, porque desde pequeño era famoso, desde los 8 meses. De chiquito tenía su copete, su traje y ya decía sus poemas, y como yo soy comediante le enseñaba los chistes y él también los decía. Cuando estuvo en La familia P. Luche ya era veterano, con 4 años, porque tenía buena experiencia”.

Sobre si su hijo en algún momento necesitó un suplente para el programa nos contó: “Él estuvo en la tercera temporada (2012). Se grabaron 18 capítulos y nunca utilizó a alguien. Incluso, en ocasiones, se grabó de madrugada. El señor Eugenio me dijo que nos podíamos ir a descansar, pero mi hijo siempre tenía mucha energía y andaba jugando, correteando, y a la hora que decían: ‘Acción’, muy profesional en su papel, hacía lo que tenía que hacer”.

“Una vez se enfermó de la gargantita, pero aun así hizo las tomas. Se quedó dormido y nos dijeron que lo dejáramos así, porque se veía chistoso, y en un capítulo salió así. Se sabía los diálogos de todos los actores y se sorprendieron. Además, nunca utilizó apuntador, por estar chiquito, y él se aprendía sus diálogos”.

Carlos señaló que en un principio sí se molestó al ver que salieron 2 personas a decir que ellos eran los ‘Maradonios’ originales. “Al principio sí le marqué a uno de ellos. Ya después dije: ‘Para qué hacemos corajes’. A ‘Khalifitas’ ya no traté de contactarlo. Ahora que salió el verdadero, hay que echarle ganas. Tal vez no fue su intención y quiso aprovechar la oportunidad, pero no contaba con que él estaba a punto de salir”.

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