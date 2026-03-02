¿Excelsa y ‘Maradonio’ de La Familia P.Luche nos mintieron? La verdad detrás del video viral del reencuentro

El reencuentro entre Excelsa y Maradonio de La Familia P.Luche encendió la nostalgia y las redes sociales este fin de semana. Un video compartido por Bárbara Torres, quien dio vida a la inolvidable empleada doméstica, hizo creer a miles que el actor infantil que interpretó al hijo de Ludovico había reaparecido después de más de una década desaparecido del ojo público.

Muchos pensaron que por fin sabrían qué había pasado con el actor que interpretó a Maradonio, personaje creado por Eugenio Derbez. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado que dejó a más de uno con cara de “¿cómo que no es él?”.

Porque no, no era el verdadero Maradonio. Y la explicación, aunque sencilla, desató una ola de memes, críticas y hasta teorías en redes sociales.

¿Quién es el joven que apareció en el reencuentro con Excelsa y por qué lo confundieron con Maradonio?

El joven que aparece en el video no es el actor original de Maradonio en La Familia P.Luche, sino Isaac Betancourt, un creador de contenido que desde hace años se volvió viral por su sorprendente parecido físico con el personaje infantil.

En un nuevo video publicado por Bárbara Torres para aclarar la situación, el propio Isaac explicó cómo comenzó todo.

“Soy Isaac Betancourt, soy la persona que se hizo viral por ser el ‘Maradonio falso’, digamos”, comentó con naturalidad, consciente de la confusión que generó.

Según relató, todo inició en 2021 cuando grabó un clip imitando a Maradonio solo para su familia. Lo que no imaginó es que ese contenido se saldría de control.

“Una prima me dijo que me parecía, tenía como 12 años”, recordó. A partir de ahí, decidió seguir publicando más videos: “seguí subiendo videos”.

El parecido físico, sumado a la nostalgia colectiva por La Familia P.Luche, hizo el resto. Para muchos, él era la respuesta a una incógnita que llevaba más de diez años rondando Internet: ¿qué fue del niño que interpretó a Maradonio?

¿Qué pasó con el verdadero actor de Maradonio de La Familia P.Luche?

La realidad es que el actor infantil que interpretó a Maradonio en La Familia P.Luche sigue siendo un misterio para el público. Desde hace más de una década no se tienen noticias claras sobre su vida actual, lo que alimentó aún más la confusión cuando apareció Isaac junto a Excelsa.

El video del supuesto reencuentro se volvió tendencia precisamente porque muchos pensaron que por fin el niño actor había decidido reaparecer. Sin embargo, tras la aclaración, quedó claro que el verdadero Maradonio continúa lejos de los reflectores.

Isaac incluso reveló que no es la primera vez que lo buscan por este tema.

“Ya me habían hablado y ahorita volvió a surgir el tema, yo soy DJ”, explicó, dejando claro que su vida profesional no está relacionada con la actuación ni con la serie.

A pesar de ello, admitió que todavía hay personas que creen que él es el auténtico. Incluso en búsquedas de Google su nombre ha llegado a aparecer vinculado con el personaje, lo que demuestra el alcance del fenómeno viral.

La decepción no tardó en aparecer. Aunque muchos tomaron la situación con humor, otros se sintieron engañados por la ilusión de un reencuentro real entre Excelsa y Maradonio.

