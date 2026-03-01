Excelsa se reencuentra con Maradonio y así luce años después de la Familia P. Luche ¡es todo un galán!

El reencuentro entre Excelsa y Maradonio, personajes de La Familia P. Luche, volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video donde Bárbara Torres aparece junto al actor que dio vida al pequeño niño que conquistó al público. Más de 20 años después, el famoso “hijo” de la empleada doméstica luce irreconocible, convertido en todo un galán, pero el emotivo momento no fue del agrado de todos.

La escena, compartida en Instagram por Bárbara Torres, despertó nostalgia entre los fans de la exitosa comedia creada y protagonizada por Eugenio Derbez, pero también abrió el debate: ¿fue un reencuentro genuino o un sketch forzado? Aquí te contamos qué pasó con Maradonio, cómo luce actualmente y qué dijeron los protagonistas.

¿Cómo fue el reencuentro entre Excelsa y Maradonio en La Familia P. Luche?

El reencuentro entre Excelsa y Maradonio en La Familia P. Luche se volvió viral en cuestión de horas. En el video, Bárbara Torres aparece caminando por un parque mientras grita su clásica frase: “¡Ay mis hijos!”, para luego corregirse y decir “¡Ay mi hijo!”. Acto seguido, se sienta en una banca junto a un joven y lo observa detenidamente, como intentando reconocerlo.

La tensión dura apenas unos segundos. Ambos se miran, se identifican y finalmente se funden en un abrazo que busca evocar la nostalgia de los años dorados de la serie. Después, Excelsa le pide que la invite a comer y ambos se retiran del parque, cerrando la escena.

Aunque el clip pretendía emocionar a los seguidores de La Familia P. Luche, muchos usuarios consideraron que el guion pudo haber sido más nostálgico. Algunos comentarios señalaron que el momento se sintió “muy fingido” y que el joven actor se mostró “frío” durante el abrazo.

“Pudo ser épico y lo arruinó estuvo mejor el reencuentro de Benito en vecinos”

“Esa señora tiene la gracia de una piedra, ningún guionista va a arreglar eso.”

“De acuerdo, como sketche fue malísimo. Plano, sin chiste, al Maradonio se le acabó la gracia. A la señora, también. Si es que alguna vez la tuvo.”

“Antes Excelsa como soporte en la serie era genial pero en la tercera temporada le dieron una exageración a su personaje que más que risa caía antipático.”

“¡Cómo ha crecido Maradonio!!!!”

“Ese es el problema. No evolucionaron y se quedaron en el pasado, por eso andan mendigando chamba en la actualidad”.

Las opiniones divididas no opacaron un detalle que sí fue unánime: Maradonio ya no es el niño tierno de la serie.

Reencuentro de Excelsa y Maradonio 😱



( A Bárbara Torres le urge un buen guionista, el carga bolsas de Violeta Isfel no funciona) pic.twitter.com/VxejK5pE7W — Cultura Pop (@RCulturaPop) March 1, 2026

¿Quién fue Maradonio en La Familia P. Luche y por qué fue tan querido?

Maradonio fue uno de los personajes más recordados de la última etapa de La Familia P. Luche. Interpretado por Brayan Gibrán Mateo, el pequeño se integró a la historia como el hijo de Excelsa y Ludovico.

Dentro de la trama, Ludovico, personaje interpretado por Eugenio Derbez, realizó una donación a un banco de esperma para pagar la fiesta del “primer periodo” de Bibi, lo que dio origen a Maradonio. El personaje aportó frescura, inteligencia y un humor peculiar que contrastaba con la torpeza de su padre biológico.

Con apenas 4 años, Brayan Gibrán Mateo logró conquistar a la audiencia gracias a su naturalidad frente a las cámaras. Su espontaneidad y ternura lo convirtieron en uno de los favoritos del público en la recta final de la serie, que concluyó en 2012.

Maradonio en ‘La familia P.Luche’ / Redes sociales

¿Qué fue de Brayan Gibrán Mateo tras el final de la serie?

Tras el final de La Familia P. Luche, Brayan Gibrán Mateo se alejó casi por completo del medio artístico. A diferencia de otros integrantes del elenco, decidió no continuar con una carrera constante en televisión.

El joven abrió un canal de YouTube donde compartía aspectos de su vida cotidiana, pero dejó de publicar contenido en 2016. Años después, en 2021, surgió en TikTok una cuenta de un joven que aseguraba ser el famoso Maradonio.

Lo que más llamó la atención fue su radical cambio físico: ahora luce más alto, con el cuerpo trabajado, tatuajes visibles y una apariencia mucho más madura, su transformación ha sorprendido a miles de usuarios que no pueden creer cuánto ha cambiado aquel niño que hacía reír a todo México.