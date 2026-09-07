Cristo lo transformó, Alejandro Tommasi deja la homosexualidad: “Mis preferencias han cambiado”
Alejandro Tommasi aseguró que ya no tiene interés por personas del mismo sexo. Te contamos todo el chisme este martes de TVNotas.
Después de que por 14 años Alejandro Tommasi sostuviera una relación sentimental e incluso se casara con otro hombre, Óscar Ruiz, hoy el primer actor revela que ya no tiene interés en las personas de su mismo sexo. Señala que todos son libres de hacer lo que quieran, pero este cambio en él se debe a que se acercó a la religión cristiana, donde, además, dice haber encontrado la paz.
“Mis preferencias han cambiado y nadie lo sabe. Mi vida es como muy así (privada). Es diferente. Soy cristiano y mi vida ha cambiado mucho”.
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¿A qué se deben los cambios de orientación sexual del actor Alejandro Tommasi?
Al preguntarle sobre este cambio, señaló: “No me preguntes de eso. Qué te puedo decir. No es que me gusten los hombres o no. Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten. Entonces, claro que han cambiado. Eso no quiere decir que no tenga yo amistades o no esté mi corazón puesto en alguna persona, aunque no haya relaciones y eso”.
El hecho de que hace años aceptara sus preferencias sexuales, no le supuso perder oportunidades laborales. “No tiene por qué faltar el trabajo por lo que tú quieras hacer en la vida. Todos somos libres de pensamiento y lo que queramos”
Además, nos contó en qué otras cosas le ha traído cambios el cristianismo. “Me ha dado felicidad, paz, tranquilidad, fuera angustias, la seguridad de seguir en un camino en el que voy a estar en un muy buen lugar cuando me vaya. La promesa que nos da Él, para estar en la vida eterna a su lado, y en esta vida sí luchar, trabajar, sufrir ciertas cosas, pero porque para eso estamos, para aprender, ayudar y promover su Palabra”.
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¿Cuándo se acercó por primera vez Alejandro Tommasi al cristianismo?
Nos compartió que hace 2 años se acercó a la Iglesia Presbiteriana San Pablo. “Yo siempre he sido muy religioso y espiritual, pero tenía otro concepto de Jesucristo. Mi religión estaba centrada, digamos, un poco en lo que es el catolicismo y en otras más diferentes, como la meditación, pero Cristo me estaba buscando. Él fue quien me trajo al camino”.
Por otra parte, hace algunos años, a Alejandro le hicieron unos fraudes por los que llegó a pasar momentos económicos difíciles, pero hoy el trabajo le sobreabunda. “Gracias a Dios, estoy súper ocupado haciendo una serie para ViX, Par de viudas. Estoy en Perfume de Gardenia y La dama de negro. Voy a hacer una gira con una obra de Omar Suárez y además otra serie en octubre”.
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¿Qué tanto influyó el cristianismo en la difícil situación económica que enfrentó Alejandro Tommasi?
Tommasi ha compartido que, por esa difícil situación económica, la gente de su iglesia lo ayudó. “Me apoyaron mucho. Veían mi necesidad y me mandaban comida a mi casa, despensa. Con eso fue suficiente para que Dios me proveyera. Fue una satisfacción enorme ver que uno puede contar con sus hermanos (de fe) y que Cristo nos une en su mensaje y promesa y misericordia”.
Compartió que su situación no fue un golpe al ego. “No tenía carro, para pagar Uber, entonces me iba yo en camión, Metrobús, metro. Me empecé a desplazar tan bien que ya después no quería carro. Me subía a los camiones y veía la necesidad de la gente. Eso te hace más sensible y te acerca más a Dios. Hoy ya tengo un carrito que me prestaba un hermano y ya se lo compré”.
Finalmente, comenta que ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio. “A algunas personas sí. Es muy difícil que la gente entienda, pero sí he predicado. Acabo de terminar el curso de Doctrina y apenas me acabo de congregar en la Iglesia. No me sentía tan preparado para eso, pero ya lo estoy haciendo”.
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¿Cómo fue la relación de Alejandro Tommasi y Óscar Ruiz?
- En 2003 inició el romance. Se conocieron cuando Óscar entró a estudiar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, y después se hicieron novios.
- En 2011 se unieron en matrimonio por la Ley de Convivencia Conyugal, en la CDMX.
- A principios de 2015 se divorciaron, pero ese mismo año volvieron a darse una oportunidad. Un año propuso matrimonio a Óscar.
- En 2017, cuando iban a ver a un familiar en EU, la pareja se escapó a Las Vegas, donde se dieron el sí una vez más, pero 2 meses después de su boda tuvieron una discusión en la que ambos resultaron golpeados, por lo que Óscar se fue de la casa y comenzaron una guerra de declaraciones.
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Así ha sido la trayectoria del actor Alejandro Tommasi
- Debutó en teatro a inicios de la década de los 80 y en la telenovela Colorina.
- Ha participado en más de 50 melodramas, entre los que destacan: Monte Calvario, Imperio de cristal, La antorcha encendida, Alborada, Destilando amor, Hasta el fin del mundo, La doble vida de Estela Carrillo, Juegos de amor y poder y Doménica Montero.
- En cine ha sido parte de largometrajes como Perfume, efecto inmediato, Sobrenatural y Marcelino pan y vino, entre otras.
- En teatro ha participado en más de 20 puestas. Uno de sus personajes más emblemáticos fue “Bugambilia” en Aventurera.
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