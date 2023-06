Alejandro Tommasi gana el proceso legal en contra de su expareja Óscar Ruiz por difamación

Alejandro Tomassi y Oscar Ruíz tuvieron una tormentosa relación que terminó en una demanda por difamación



El actor mexicano Alejandro Tommasi, hace más de cinco años, interpuso una denuncia contra su expareja Oscar Ruíz por extorsión y desprestigio, la cual aún en julio del año pasado, seguía su curso, pero se desconocía el paradero de su expareja, por el cual incluso pidió una recompensa.

Ahora pareciera que el actor vio luz en medio de la tormenta y la justicia le sonrió a su favor. Ante las cámaras de Venga la alegria, Alejandro Tommasi dio detalle del proceso como nunca.

“Ya salió todo el caso a mi favor. Él compró testigos, compró al juez, compró a mi abogada, que por ahí anda (su exabogada) dice que no le pague, siempre le pague y nunca hizo anda. Finalmente, se resolvió a mi favor porque el juez se dio cuenta,” aseguro el actor, donde también reveló que Oscar ya le está pagando poco a poco y cada 15 días.

Sin embargo, el amor que un día se profesaron hizo que el actor le diera el perdón, pero con una acuerdo de por medio. pues asegura le encontró un trabajo para saldar la deuda.

“Yo soy una buena persona, lo pude haber refundido en la cárcel, pero finalmente le di el perdón para que trabaje, para que se enseñe a trabajar y a pagar sus deudas y a pagar el daño que me hizo y que le ha hecho a mucha gente, no solo a mí, yo podía demandarlo de una muerte de la que él es partícipe y lo acepto ante el juez”, comunico a las cámaras.

Hoy el hombre con el que compartió su vida y un sueño de un matrimonio feliz, tiene prohibido acercarse a él: “Está completamente restringido y cualquier cosa que me pase la culpa es de él”.

Alejandro Tommasi y su exesposo: La tormentosa historia de amor que terminó en difamación

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, el actor de telenovelas contó que él conoció a Oscar Ruiz, quien es menor que él algunos años. Al poco tiempo de comenzar su relación decidieron que querían irse a vivir juntos.

Aunque Alejandro Tommasi no creía en el matrimonio, decidió casarse con Ruiz debido a que él descubrió que le había sido infiel, por lo cual creyó que el matrimonio haría que la relación fuera más seria y formal.

“El matrimonio vino mucho tiempo después porque yo descubrí unas infidelidades y mejor dije: ‘Mejor nos casamos para que estemos ya en una relación seria, formal’ (...)Yo no quería casarme, yo nunca me había querido casar en la vida, ni con hombre, ni con mujer, ni con nadie”, comentó el famoso.

El año 2011 marcó el inicio de la vida de casados para la pareja. El actor confesó que él ponía todo en la relación y sentía la falta de apoyo por parte de Oscar, pues no ayudaba en la casa, no pagaba sus tarjetas e incluso le fue infiel. Cuando los conflictos fueron cada vez mayores, decidieron separarse.

Fue ahí donde comenzaron los problemas serios, pues Oscar Ruíz, de acuerdo con Tommasi, lo chantajeaba diciendo que se quitaría la vida si lo dejaba. “Él se fue, inventó una nota que salió en una revista donde dijo que yo golpeaba, que era alcohólico”, señaló el famoso.

En el 2017, Tommasi decidió emprender un proceso legal contra su exesposo para así limpiar su nombre y dejar claro que él no es ningún golpeador.

“Aquí el asunto es que la ley no está haciendo su trabajo (…) esa persona sigue suelta y sigue suelta y sigue obsesionado con buscarme. Yo jamás he contestado ni un mensaje, pero sí hace en vivos y cosas. Le escribe a gente, a mi abogada le ha escrito, a mí también me manda mails donde me está extorsionando, donde quiere dinero; que se ponga a trabajar, que se ponga a hacer algo, yo no lo voy a mantener toda la vida”, comentó el actor en una entrevista para Ventaneando.