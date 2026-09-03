Ari Telch, exesposo de Ninel Conde, tendría parkinson; aseguran que uno de sus brazos le tiembla constantemente

Meses después de que el actor Ari Telch sufrió la muerte de su mamá, se reportó que el protagonista de ‘Mirada de mujer’ e ‘Imperio de cristal’ presuntamente estaría atravesando un delicado estado de salud que genera que uno de sus brazos tiemble constantemente. ¡Aquí los detalles!

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Ari Telch estaría delicado de salud. / Facebook

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del actor Ari Telch, exesposo de Ninel Conde?

A través de la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’ se dio a conocer que el actor Ari Telch, de 64 años, presuntamente estaría enfrentando un delicado estado de salud luego de que fue diagnosticado con parkinson, un trastorno neurodegenerativo crónico que afecta principalmente al movimiento.

Según el reporte, el diagnóstico se sumó a su bipolaridad tipo 2, la cual padece desde hace algunos años: “El mal de Parkinson ya es bastante notorio, principalmente en uno de sus brazos que tiembla constantemente”.

Hasta ahora, el actor no se ha pronunciado directamente, pero en redes se especula que el temblor en su brazo también pudo haber sido generado por el tratamiento para la bipolaridad, diagnóstico que no ha sido confirmado.

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¿Ari Telch tiene el mal de Parkinson? / Captura de pantalla

¿Qué hace actualmente el actor Ari Telch, protagonista de ‘Mirada de mujer’?

En la misma publicación de ‘Doña Carmelina’ se informó que el actor Ari Telch sigue en los escenarios con la obra ‘D’mente’, una puesta en escena que, además de ser divertida, brinda un acercamiento a la mente y los trastornos de una manera distinta.

Además, mantiene una relación cercana con su hija Sofía, fruto de su relación con Ninel Conde, y Paulina, a quien le dio la bienvenida mientras estuvo con Marcia de la Cruz. “El actor ha decidido regresar a los escenarios con su obra D’mente… Además, mantiene contacto con sus hijas Sofía y Paulina”.

Pese al delicado estado de salud que reportó la cuenta de ‘Doña Carmelita’, el actor sigue promocionando su puesta en escena en redes, la cual tiene previstas presentaciones en Tijuana y Mexicali durante los próximos días.

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DELICADO DE SALUD!! El actor de 64 años ARI TELCH ha sido diagnosticado con MAL DE PARKINSON, aunado a la BIPOLARIDAD TIPO 2 que padece desde hace mucho. Y aunque el MAL DE PARKINSON ye es bastante notorio principalmente en uno de sus brazos que tiembla constantemente... pic.twitter.com/HLrxwYqRAy — Doña Carmelita (@CarLon_2020) September 3, 2026

¿Quién es el actor Ari Telch y en qué telenovelas ha participado?

Ari Telch es un actor mexicano de cine y teatro que cuenta con una trayectoria de cuatro años en la industria del entretenimiento.

que cuenta con una trayectoria de cuatro años en la industria del entretenimiento. Su salto a la fama ocurrió cuando protagonizó ‘Mirada de mujer’ Imperio de cristal’, ‘Muchachitas’, ‘María Mercedes’, ‘Pasión morena’ y ‘La candidata’.

y Antes de llegar a la pantalla chica, pisó los escenarios con la obra ‘El violinista en el tejado’ y desde entonces ha formado parte de obras reconocidas como ‘Cuatro equis’ y ‘El contrabajo’

y desde entonces ha formado parte de obras reconocidas como y En los últimos años ha producido y estrenado el monólogo D’mente, un proyecto en el que comparte abiertamente su experiencia al padecer bipolaridad.

Hasta ahora, el actor Ari Telch no se ha pronunciado sobre el reciente reporte de su estado de salud, pero en redes se mantiene activo con la promoción de su puesta en escena.

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