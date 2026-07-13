Actriz de Mirada de mujer se lanza vs. los influencers: “No estudiaron para actores y es una falta de respeto”

La actriz que recibió el ‘mejor regalo del mundo’, por sus 50 años de carrera, Paloma Woolrich, se suma al reclamo de muchos actores en contra de los influencers que, a pesar de su falta de preparación, han incursionado en la actuación por su popularidad digital. La primera actriz considera esta situación como un fraude.

Foto de cuando Paloma Woolrich grabó ‘El último Rey’ / Fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas y redes sociales

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¿Los influencers pueden ser actores? Esto dijo la primera actriz mexicana Paloma Woolrich

Paloma Woolrich comentó sobre las nuevas maneras de llegar a la actuación desde las redes sociales. Aunque tiene redes sociales, no está muy al tanto de ellas, por lo que pidió a los productores que no la cuestionen en ese sentido. Woolrich nos dio su opinión sobre estas nuevas generaciones:

“Me parece muy triste. Si son influencers, qué bueno que hagan su trabajo, pero que los pongan de actores porque tienen 8 o 20 millones de seguidores me parece un fraude, porque no estudiaron para actores y es una falta de respeto”. Paloma Woolrich

A ella le tocó otra generación, donde los actores se preparaban. Sin embargo, reconoció que siempre ha habido excepciones:

“Siempre ha habido actores que los toman casi en la calle y resulta que tienen un talento bárbaro. El mismo Pedro Infante llegó a cantar a la XEW a un concurso, alguien lo vio y fue un gran actor. Crecí viendo sus películas, pero es muy diferente a esto de los seguidores”. Paloma Woolrich

La primera actriz considera que gran parte del contenido de algunos creadores digitales es simple:

“No quiero insultar a nadie, pero bueno, puede ser gente que nada más le gusta estar viendo su celular todo el día y haciendo jueguitos. ¡Me parece pobre!”.

Paloma Woolrich se posiciona ante los influencers que son también actores y sobre tener seguidores para conseguir trabajo / Fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué dijo Paloma Woolrich sobre si se puede ser actor sin tener seguidores en redes sociales?

La actriz de ‘Mirada de mujer’ dijo no estar de acuerdo con que el número de seguidores sea un factor para elegir a un actor:

“Los jóvenes me han dicho: ‘Es que me pedían cuántos seguidores tenía y tengo bien poquitos’, y yo: ‘¿Cómo que seguidores?’. No me parece, pero yo no soy la productora”. Paloma Woolrich

Al preguntarle si alguna vez se ha encontrado en una situación así durante un casting, respondió:

“No, sería muy desubicado preguntarle a una persona de mi edad cuántos seguidores tiene. Me sigue mi perrita y eso me hace feliz”.

La actriz compartió que sí tiene redes sociales, ya que su hija le abrió una cuenta dedicada a su carrera, pero dice no saber cuántos seguidores tiene. Asegura que no le interesa tener una gran presencia digital y, sobre el hate en internet, opinó:

“Es una guerra espantosa. Yo no quiero que me siga gente que odia. Quiero personas pensantes que sepan decir y distinguir entre una buena y una mala acción”.

Paloma Woolrich ha hecho más de 50 obras de teatro / Fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué series y telenovelas hace Paloma Woolrich actualmente?

Actualmente participa en la telenovela ‘Guardián de mi vida’ en 2026, cuyo promocional está hecho con inteligencia artificial. La cual no cree que logre sustituir a los actores:

“Dudo que la gente se acostumbre a ver eso. El anuncio está bien hecho, pero aviéntate una escena donde tienes que desgarrarte el alma. ¿Cuál alma tiene la inteligencia artificial?”.

En la producción de Juan Osorio, que se transmite por Las estrellas a las 9:30 de la noche, da vida a “Emma”.

“Soy como la mamá y la nana de la mansión donde vive ‘Sofía’ (Silvia Navarro). Ha sido una gran experiencia. Con un papel que va a estar en el 80% de la novela. Sí es cansado, pero es muy reconfortante. Agradezco el trabajo y a este equipo formidable”. Paloma Woolrich

También piensa que esta nueva versión de ‘Amor en custodia’ superará a la que realizó TV Azteca en 2005: “Está basada en ese guion, pero esta vuela, por las actuaciones, el reparto y todo lo que se le agregó”.

Esta etapa de su vida la disfruta al máximo: “Estoy haciendo lo que más me gusta, que es actuar. A mis hijos no los veo todo el tiempo, pero cuando lo hacemos nos divertimos mucho y tengo una nieta”.

Finalmente, expresó que está soltera, pero así es feliz: “A mí me gusta mi soledad. No la considero triste ni que esté sola”.

Paloma Woolrich protagoniza ‘Guardián de mi vida’ en 2026 / Fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quién es la primera actriz mexicana Paloma Woolrich?

Estudió en la Academia de la Danza Mexicana y en la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) .

. Ha hecho más de 50 obras de teatro.

En cine ha actuado en más de 10 películas, tales como: ‘ Morirse está en hebreo ’ (2007) y ‘No dejes a los niños solos’ (2025).

’ (2007) y ‘No dejes a los niños solos’ (2025). En televisión la hemos visto en más de 30 proyectos, entre series y telenovelas, como ‘Mirada de mujer’ (1997), ‘Amor es querer con alevosía’ (2001), inició su participación en ‘La chica que limpia’

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