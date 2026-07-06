¿‘Medio Metro’ confirma su ingreso a La casa de los famosos México 4?: “Van a dar la noticia”

Sin duda alguna, la nueva temporada de La casa de los famosos México (LCDLFM) es el proyecto más esperado en lo que falta de este 2026, y aunque se han manejado muchos nombres y la lista por fin se revelará en los próximos días, el famoso sonidero ‘Medio Metro’ nos avanzó que podría estar entre los miembros de este reality. “Estoy súper contento, porque nos van a dar la noticia de si sí o si no. Mi mánager ha tenido pláticas (con la gente del programa)... Esperemos que sí entremos ahí”.

‘Medio Metro’ quiere entrar a La casa de los famosos México / Liliana Carpio, IG @Medio_metro_oficial, @Programahoy, @Mediometro_original y @towers_music

¿'Medio Metro’ quiere formar parte de La casa de los famosos México 4?

El sonidero, quien ha sido popular por caracterizarse como el “Chavo del 8”, expresó que le entusiasma la idea de que el público lo vea 24 horas. “Yo sería feliz y haría muchas locuras. Ahí estuvo mi amiga Wendy Guevara. Somos paisanos de León, Guanajuato. Mi amigo Abelito, Alfredo Adame (en la edición de Estados Unidos). Soy simpático y me gustaría, después de estar en Las estrellas bailan en Hoy, donde me trataron de súper lujo. La pasé muy bien”.

Refirió que en el realityshow contaría su historia de superación, ya que en el pasado vivió momentos complicados. “Vengo de familia humilde y salí adelante. Ellos me apoyaron mucho. Al principio era muy difícil lidiar (con lo de su baja estatura). Me tiraban mucha carrilla cuando salía a la calle. Me decían varios insultos, pero ahorita ya lo tengo todo bajo control”.

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Medio Metro quiere seguir los pasos de Wendy Guevara / Liliana Carpio, IG @Medio_metro_oficial, @Programahoy, @Mediometro_original y @towers_music

¿'Medio Metro’ peleará en la próxima edición del Ring Royale a pesar de su conflicto legal?

Además, para ‘Medio Metro’ podría venir otro proyecto muy importante: Subirse al cuadrilátero del Ring Royale. Y es que el boxeo no le es ajeno, ya que hace unos días se enfrentó en la Huasteca Potosina a Ponchito Mendiosa. “Yo presiento que sí voy a pisar el Royale”.

Ahora, nos comentó, el rival contra el que le gustaría enfrentarse sería el otro ‘Medio Metro’, quien también es sonidero y da espectáculos; mencionó que entre ellos ha habido competencia y dijo: “No nos hablamos para nada”.

Curiosamente, en la actualidad atraviesa un pleito legal con el otro ‘Medio Metro’. “Me tiene demandado su mánager, Richard TV. Ahorita estamos con que me quiere quitar el nombre, pero yo fui el primero, el que me hice viral y quien tiene el registro”.

Sobre esta situación, abundó: “No sé qué intente hacer conmigo, pero ya le he ganado varias veces (legalmente). Yo no tengo nada en contra de ningún ‘Medio Metro’, no les he hecho nada, ni los topo. Como he dicho siempre: El sol sale para todos y hay que trabajar”. Y confesó qué significaría para él perder el nombre artístico: “Me sentiría derrotado, acabado”.

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Medio Metro en conflicto legal contra representante del otro Medio Metro / Liliana Carpio, IG @Medio_metro_oficial, @Programahoy, @Mediometro_original y @towers_music

¿Qué premio recibió recientemente ‘Medio Metro’?

‘Medio Metro’, quien fue reconocido hace unos días con el Micrófono de Oro, debido al impacto que ha tenido entre el público popular, recordó sus inicios. “Fueron muy buenos, con excelentes comentarios, aunque ahorita recibo malos, mucho hate, porque me hicieron quedar como el ‘Medio Metro’ malo, pero la verdad, si me conocieran en persona, cambiarían su percepción”.

Nos explicó por qué recibe estos malos comentarios. “Dicen que soy mala persona, que fui un malagradecido con Sonido Pirata, porque me separé de ellos, pero yo lo hice porque quería hacer otros proyectos”.

En lo personal, nos contó que ya tiene una hija. “Con mi novia, Lupita, tengo una niña de 2 años. Planes de boda, para más adelante”.

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‘Medio Metro’ recibió el Micrófono de oro / Liliana Carpio, IG @Medio_metro_oficial, @Programahoy, @Mediometro_original y @towers_music

¿Quién es ‘Medio Metro’?

El sonidero es originario de León, Guanajuato.

Adquirió gran popularidad bailando cumbias con Sonido Pirata, caracterizado como el “Chavo del 8”.

Posteriormente, se independizó, registró su nombre, concursó en Las estrellas bailan en Hoy (2023) y comenzó a hacer música, además de seguir con gran fama en TikTok por sus bailes.

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