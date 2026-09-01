Horacio Beamonte, actor mexicano que pidió ortotanasia, asegura que tras dolores le pidió a Dios: “Ya llévame”

Horacio Beamonte, actor conocido por su participación en Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, sufre de un fuerte cáncer que lo ha llevado a tomar una drástica decisión: solicitar la ortotanasia. A unos días de revelarlo, el intérprete cuenta el doloroso día a día que lleva. ¿Ya no quiere seguir?

Horacio Beamonte padece cáncer que le causa dolor / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer padece el actor Horacio Beamonte?

En abril de 2025, Horacio Beamonte recibió el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Tras conocer su condición, los médicos le explicaron que, en caso de rechazar la quimioterapia, podría tener una esperanza de vida estimada de entre cuatro y ocho meses.

En un inicio, el actor mantuvo una actitud positiva y, al apartarse de algunos tratamientos, consiguió cierta estabilidad en su estado de salud. Sin embargo, su condición habría presentado un deterioro durante las últimas semanas, situación que lo llevó a dejar de someterse a determinados procedimientos médicos :

He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor en el INCMNSZ (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán) durante y hasta el final del proceso. Horacio Beamonte

Debido a la delicada condición de salud que enfrenta, Horacio Beamonte reveló que optó por la ortotanasia, decisión que considera una alternativa para tener una “muerte digna”. ¿Cambió su decisión?

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El actor dijo que durante los días hospitalizado vivió un auténtico milagro. / Redes sociales.

¿Horacio Beamonte ya no puede con el dolor que le causa su cáncer?

Durante una entrevista con el programa De primera mano, Horacio Beamonte dijo que su decisión respondió a que, al someterse al tratamiento de sus quimioterapias paliativas, su cuerpo tenía más dolor aún, además de sufrir convulsiones.

Al no tener cura, Beamonte optó por tener este tipo de muerte digna:

Los doctores me dijeron que era alérgico a las quimioterapias, que podían ofrecerme la quimioterapia curativa, pero que era mucho más agresiva, entonces decidí no tomarlas. Horacio Beamonte

Beamonte relató que los médicos le informaron que su padecimiento se encontraba en una situación complicada y que las posibilidades de recuperación eran prácticamente nulas:

Me lo dijeron en abril-mayo del año pasado, me dijeron ‘si no tomas quimioterapias, tu promedio de vida va a ser de 4 a 8 meses únicamente. Tú decides si las quieres o no las quieres’. Es díficil para cualquier persona aceptar que te digan cuándo vas a morir. Horacio Beamonte

A pesar de que en un inicio sí quiso luchar contra su enfermedad, los dolores de los procedimientos médicos lo llevaron a “tirar la toalla”, al grado de querer morirse:

Los dolores físicos llegaron a ser tan tremendos que yo sí decía ‘Señor, ya llévame porque no soporto’. Dolores de corazón, dolores de pulmones, dolores en los genitales porque me tenían que poner una sonda urinaria. Horacio Beamonte

Ante este panorama, Horacio decidió tomar el camino de la ortotanasia y tener una muerte que él considera digna. ¿En qué consiste?

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¿Qué es la ortotanasia y por qué la eligió el actor Horacio Beamonte?

Después de experimentar los efectos de los tratamientos, Horacio Beamonte decidió que no quería continuar sometiéndose a procedimientos que le provocaran mayores dolores o deterioraran su calidad de vida:

Para mí la verdadera muerte digna es la ortotanasia, permitir esa muerte natural, aliviando los dolores, manteniendo al paciente lo más cómodo posible, rodeado de su familia. Horacio Beamonte

Ortotanasia se refiere a permitir que una enfermedad terminal siga su curso natural, evitando medidas destinadas a prolongar artificialmente la vida y priorizando los cuidados paliativos.

Su decisión no significa que haya dejado de recibir atención médica, sino que su prioridad actualmente es controlar los síntomas y mantener su bienestar mediante cuidados y medicamentos.

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