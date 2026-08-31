Horóscopo de hoy 31 de agosto de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Estamos en la temporada de Virgo . A aquellos nacidos en este signo, les gusta hablar mucho, pero les disgusta que la gente los llene de palabrería constante. Se fijan mucho en los detalles de una persona, sobre todo en su higiene y sus hábitos.

Por ser signo de tierra, les gustan las cuentas claras, bajo contrato y todo en regla. Les cuesta trabajo expresar sus sentimientos, aunque son amorosos y muy leales.

Aries de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Puede que te sientas presionado por ciertas personas cercanas que impiden tu libre caminar. Tu buena vibra e impecabilidad vencerán a las fuerzas oscuras negativas que tratan de desviarte de tus objetivos.

Tus ángeles y maestros espirituales te envían protección, además, recibirás buenas noticias en asuntos legales y financieros. Retomarás tu vida y negocios que habías dejado en pausa por tensión y agotamiento mental, con progreso paulatino.

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Horóscopo Aries de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

No te involucres ni participes en conflictos y peleas de otros, porque saldrás raspado. No es conveniente ir a lugares o eventos masivos, ya que puede haber violencia. Has tenido grandes avances, luchando por salir adelante.

Empiezas a recibir el dinero o la cosecha por el trabajo bien hecho y tu constancia. Podrás sacar el pasaporte, visa o el permiso que necesitas para ese viaje. Se aleja de tu vida un enemigo oculto que trajo discordias a tu familia. Los ángeles te protegen.

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Horóscopo Tauro de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Tendrás suerte en publicaciones y redes sociales. Se desatora una situación económica que había estado estancada y llegará la abundancia. Después del eclipse lunar del 20 de agosto, tu vida cambia por completo para bien.

Entras en una etapa de progreso y prosperidad. La rueda de la fortuna gira a tu favor. Verás todo desde otra perspectiva. Soltarás viejos patrones de comportamiento. Alguien te pedirá disculpas y te sorprenderás. Llega carga de trabajo, pero lo saborearás.

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Horóscopo Géminis de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Logras muchos de tus objetivos. El dinero sube poco a poco, pero vas por el camino correcto. Solo tendrás que afinar, cambiar detalles, solucionar algunos inconvenientes antes de que la abundancia pueda ser constante. Habrá gente que deberás tratar con “pincitas”, sin engancharte.

Volverás a trabajar con viejos colaboradores. Llegan visitas inesperadas que vienen de lejos. Te invitarán a una boda extravagante. Te vuelves a abrir al amor y a la entrada de una pareja.

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Horóscopo Cáncer de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Leo de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Has atravesado miedos tremendos y has puesto en tu cabeza los peores escenarios. Por eso no has dormido bien.

Sin embargo, nada de eso sucederá, porque, si sostienes mentalmente otra línea de tiempo donde existe el abastecimiento económico, la salud, la buena vida y la concordia, eso atraerás a tu vida, sin importar todo lo que se derrumba a tu alrededor, tal es la ley de la física cuántica. Todo se acomodará, aunque salgas forzado de tu zona de confort.

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Horóscopo Leo de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Recibes una excelente noticia laboral, ya sea que estés buscando trabajo o un ascenso que tanto te ilusiona. Cierras un capítulo en tu vida, y entras a otro muy emocionante y próspero, con contratos y garantías.

Te entrevistarás con personas de alto rango comercial. Se resuelve un enigma o secreto familiar que te trae inquieto.

La persona “intrigante” sale de tu circunstancia por justicia divina. La espiritualidad tomará importancia en tu vida y te funcionará muy bien.

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Horóscopo Virgo de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Libra de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Sientes que todo en el mundo está impredecible y cambiante, porque estamos en un periodo planetario de transición drástica. Las cosas se acomodarán y te toca a ti volver a posicionarte en el tablero de ajedrez de la vida.

Para ello, mueve tu ficha precisa, cambia hábitos y rutinas, y emprende nuevas acciones por pequeñas que sean. Los ángeles te envían personas para acompañarte y hacerte sentir seguro. El dinero sigue llegando, aunque quieres más.

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Horóscopo Libra de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Escorpión de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Hay mucha acción y movimiento en tu vida, tanto por carga laboral como por las decisiones que toman tus familiares, pareja y personas cercanas, con cambios de lugar, estrategia y dirección.

Tendrás que reacomodarte para que lo nuevo tome su lugar. No te faltará trabajo ni dinero, hasta ayudarás a algunas personas que lo precisan. Puede haber dolores musculares y de cabeza, por el cambio energético de la tierra. Hay rabia contenida que liberar.

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Horóscopo Libra de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Sagitario de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Ha habido muchos cambios de planes, ya sea por la salud delicada de alguien, por el retraso en permisos o papeles legales, o por las personas involucradas. Te conviene tener al día todos tus seguros médicos, porque los necesitarás.

Al mismo tiempo hay grandes alegrías, festejos y renovación del amor, ya sea con tu pareja o con hijos. Tu corazón vuelve a disfrutar la fragancia de los sentimientos bonitos. Te pagan un dinero que estaba pendiente. Aún falta una conversación delicada con la familia.

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Horóscopo Sagitario de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Tu salud o la de alguien que te importa puede sufrir un percance, pero será pasajero y se solucionará. No estarás muy social estos días. Hay cansancio y ganas de estar en casa. No querrás emprender nuevos negocios que sabes te quitarían mucho tiempo y energía, preferirás ir poco a poco por ahora con lo que ya tienes, hasta sentirte fuerte.

¡Haces bien! Ni cheques las noticias, mejor sube tu energía y vibración, medita y crea con el poder de tu mente la realidad que deseas.

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Horóscopo Capricornio de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Acuario de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero

No te decepciones si no puedes hacer el viaje o los cambios drásticos que habías planeado. Todo sucederá a su tiempo. Estás en plena preparación detallada para ese gran avance. El amor vuelve a suceder en tu vida y es mutuo. Entrégate a la experiencia.

Muestra tu corazón y sensibilidad. Es el mayor regalo que te puedes hacer. Trata bien a tus papás, no los quieras cambiar, solo acompáñalos y ámalos. Regresas a tus prácticas espirituales que tanta falta te hacen.

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Horóscopo Acuario de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Aunque tratas de estar calmado, por tus venas corre una gran inquietud, por un proyecto ambicioso en el que estás involucrado, que traerá dinero, pero al mismo tiempo notas que no es el ambiente propicio ni la compañía que te agrada y te trae paz.

Necesitas grandes dosis de meditación, paciencia y neutralidad, y aprender que ese tipo de labores no valen la pena. Tómalo con filosofía y prepara tu pronta salida para ir a lo que sigue. Hay un amor que no te olvida.

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