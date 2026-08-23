Horóscopo de hoy 24 de agosto de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Empezamos la temporada de Leo. A aquellos nacidos en este signo les gusta la individualidad y no contar sus cosas. Suelen ser misteriosos y muy discretos. Les encanta el dinero sobremanera, aunque les da vergüenza confesarlo.

Les gusta vivir bien. Son calculadores en el amor, siempre se manejan con cabeza fría y su pareja lo resiente. Lucir jóvenes y bellos, el ejercicio, la buena dieta y el bótox son parte de su ritual diario.

Aries de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Te invitarán a alguna celebración muy gratificante. Hay ofrecimientos laborales que te parecen poca cosa, pero serían la entrada a nuevas áreas, clientes y horizontes más grandes.

Subirás escalones importantes. Tendrás dudas sobre si vender o no un bien raíz. Sería una buena opción para tener liquidez. Por ahora querrás recoger tu energía para estar contigo mismo y enfocarte en tus responsabilidades. Ayudarás a un hijo o persona joven a iniciar su negocio.

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Horóscopo Aries del 24 de agosto al 30 de agosto del 2026 / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Todo se agiliza y se acelera, tanto en tu zona laboral como en traslados, viajes y quehaceres. Será muy provechoso. Hay encuentros y reuniones muy agradables y gratificantes. Tomas ciertas decisiones.

Ya no querrás estar aislado del mundo ni sacrificarte por nadie, porque en el fondo de tu corazón algo te dice que es tu momento de realización. Todo cae por su propio peso. Sabrás que la verdad sale a flote en una situación que era injusta para ti. ¡Felicidades!

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Horóscopo Tauro del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Una mala racha ya llegó a su fin. Seguramente tuviste que gastar en reparaciones, retrasos o inconvenientes, pero eso ya se terminó. Retomar tu conexión con la divinidad, con la fuente divina, encendiendo la luz de tu corazón, te protegerá de energías densas. Llega un cambio de vida radical.

Encuentras tu “tribu”, ese grupo de buscadores con tu misma misión humanitaria. El amor renace desde lo profundo. Hay viajes muy agradables. Regresa tu suerte para lograr buena economía.

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Horóscopo Géminis del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Los proyectos o negocios que iban lentos y escasos ahora se destapan. Logras gran productividad con economía y éxito. Llegan cambios radicales a tu vida. Viene un cambio de casa o ciudad; aunque sea temporal, será por tu bien.

Tendrás la capacidad mental para dar cabida a nuevas áreas laborales o negocios que nunca habías realizado. No te costarán trabajo. Se te darán de forma natural. Avanzan tus trámites burocráticos. Regresan amigos de tu pasado.

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Horóscopo Cáncer del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Leo de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Hay reuniones y juntas para llegar a acuerdos respecto a sueldos, patrocinios o presupuestos. Entras en una etapa de mejoras económicas y renovación total. Le confesarás a alguien tu cariño y sentimientos. Te lo habías guardado por inseguridad y melancolía prolongada.

Te darás cuenta de que tu familia y pareja están tomando sus decisiones sin preguntarte. Toma el timón de tu propia vida y sal de un periodo de adormecimiento.

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Horóscopo Leo del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Hay giros importantes en tu vida laboral, ya sea que cambies de trabajo o de ciudad por un periodo. Decides mostrarle tus sentimientos a esa persona especial. Estás en un periodo de gran energía magnética.

Podrás generar excelentes oportunidades, tanto laborales como sociales. Estás ante la oportunidad de reorganizar toda tu vida como más te acomode. Además, estarás bien acompañado. Hay viajes cortos muy interesantes. Habrá que aprender a meditar diariamente.

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Horóscopo Virgo del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Libra de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Estás haciendo acuerdos contigo mismo, para comprometerte a poner al día tus asuntos, ya sean burocráticos, trámites, hacerte análisis médicos, pasaportes, visas, credenciales oficiales, seguros, etc. No dudes en ayudar a ese familiar que está enfermo.

Llora si tienes ganas, ríe, canta, golpea el colchón, pero no te tragues tus emociones, porque es dañino. Llega ayuda celestial de tu ángel guardián. Solo tienes que pedírselo con fe.

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Horóscopo Libra del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Escorpión de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Decidirás sacar de tu vida a ciertas personas, ya sean conocidos, empleados o ¿una pareja? Esto traerá un cambio de suerte y energía tremenda, ya que serán remplazados fácilmente por gente más afín a tu vibración actual.

Alguien querrá averiguar información. No te conviene hablar de más, puede ser utilizado en tu contra. Te enfrentarás a tus propios miedos e inseguridades. Ten la plena certeza de que la vida te tiene preparadas sorpresas muy agradables.

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Horóscopo Escorpión del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Sagitario de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

¿Eres de los sagitarios que estás cerrando ciclos o los estás abriendo? Estás por empezar un ciclo lleno de aventuras, quizá dando el siguiente paso con tu pareja para vivir juntos o radicar en otra ciudad, o bien estás a punto de cerrar todo un capítulo de vida, dejando atrás una relación.

Toda una etapa está por terminar. Ten la certeza de que en ambos casos todo será para tu más alto bien, si tienes la fortaleza de liberarte y aguantar la libertad, gozarla y vivirla.

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Horóscopo Sagitario del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Las situaciones legales empiezan a moverse y aclararse. Pronto te librarás de ese pendiente. Logras los datos, papeles, permisos, sellos o cuestiones notariales que te apremian.

Cómprate una barra de piedra selenita, ya que limpia todas las energías, porque hay muchos ojos puestos en ti con expectativas exageradas. No se aconsejan los viajes por ahora, habría inconvenientes. El universo te colocará en negocios, proyectos o trabajos muy bien remunerados.

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Horóscopo Capricornio del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Acuario de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero

Ya estás encarrilado en tu trabajo. Entras a una etapa de prosperidad y libertad. Te obsequian una reliquia valiosa. No la vendas, guárdala con amor. Una visita foránea que esperabas no podrá llegar por imprevistos.

Empezarás a comprender la importancia de la familia en tu vida. Dignificarás a tus ancestros y tu identidad. Se resuelven situaciones de herencias o legados. Logras tener una pareja estable con quien vivirás momentos muy felices.

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Horóscopo Acuario del 24 de agosto al 30 de agosto de 2026 / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 24 al 30 de agosto del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Mejoran tus finanzas. Encuentras la forma de multiplicar tu dinero. Se acercan a tu vida personas influyentes o con la capacidad mental y financiera con quienes podrás producir abundancia con facilidad. En el arranque de cualquier proyecto o negocio, la carga laboral será grande, pero valdrá la pena.

Alguien se está aprovechando de ti. Le pondrás límites claros muy a tiempo. Tendrás que despedir a alguien que ya no te está dando el ancho. Cuida las llaves de tu casa.

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