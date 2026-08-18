Madre de actor que pidió la ortotanasia, Horacio Beamonte, habla de la decisión de su hijo: “Lo acompañaré”

La decisión de Horacio Beamonte, actor de producciones como La rosa de Guadalupe, de firmar un documento para ejercer su derecho a la ortotanasia luego de haber sido desahuciado, ha generado un amplio debate. Ahora, su madre, la actriz Lucero Campos, rompió el silencio y dejó clara su postura. ¿Qué dijo?

El actor Horacio Beamonte con enfermedad terminal / Redes sociales

¿Por qué el actor mexicano, Horacio Beamonte, solicitó la ortotanasia?

En abril de 2025, Horacio Beamonte fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. En ese momento, los especialistas le advirtieron que, si decidía no someterse a quimioterapia, su expectativa de vida sería de aproximadamente cuatro a ocho meses.

Aunque en un principio el intérprete se vio optimista y lejos de algunos tratamientos encontró estabilidad, la situación comenzó a empeorar para él en semanas recientes, al grado de ya no seguir con los procedimientos médicos:

He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor en el INCMNSZ (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán) durante y hasta el final del proceso. Horacio Beamonte

Ante la compleja situación que atraviesa, Horacio Beamonte dio a conocer que decidió recurrir a la ortotanasia , un procedimiento que él mismo ha definido como una forma de alcanzar una “muerte digna”. ¿Qué opina su familia?

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Horacio Beamonte solicitó la ortotanasia / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó la madre del actor Horacio Beamonte a la decisión de su hijo?

A través de sus redes sociales, Lucero Campos compartió un emotivo mensaje en el que reconoció la valentía del actor Horacio Beamonte por hablar públicamente sobre la ortotanasia un tema que, según expresó, continúa siendo poco conocido entre la sociedad mexicana.

La también actriz aseguró que admira profundamente la determinación de su hijo y consideró que ha sido valiente:

Valoro grandemente que mi amado hijo Horacio Beamonte sea la primera persona en nuestro país que saca a la luz pública, médica, social e institucional, la iniciativa de ejercer su derecho a la ortotanasia. Lucero Campos

Más allá de respaldar la decisión de Horacio, Lucero Campos aprovechó su mensaje para reiterarle el profundo amor que siente por su hijo y prometerle que estará a su lado durante el tiempo que sea posible:

Y como siempre, con todo mi amor, lo acompañaré, lo cuidaré, estaré con él hasta el fin de sus días, o de los míos, eso, nunca lo sabemos. Lucero Campos

En comentarios muchos mostraron su apoyo a la actriz y a Horacio, esperando que lo que le resta de vida al actor lo pueda vivir de la mejor manera.

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¿Qué es la ortotanasia y cómo funciona?

El proceso de ortotanasia (al que se someterá Horacio Beamonte) consiste en permitir que el proceso natural de muerte siga su curso cuando una persona enfrenta una enfermedad terminal, evitando medidas extraordinarias o desproporcionadas destinadas a prolongar “artificialmente la vida”.

En el caso de Horacio Beamonte, la decisión quedó establecida mediante un documento de voluntad anticipada. Cuando una persona se encuentra en pleno uso de sus facultades, puede manifestar ante las instancias correspondientes su deseo de no recibir determinados procedimientos extraordinarios.

En información de Radio fórmula, la Ciudad de México fue la primera entidad del país en aprobar una Ley de Voluntad Anticipada, en enero de 2008.

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