¡Olga Sana confirma que que el cáncer regresó! Se someterá a una mastectomía: “Estamos a tiempo”

Hace apenas unos días, Olga Sana confesó que vivía momentos de angustia tras descubrir una extraña bolita en uno de sus senos. Ahora, la querida conductora rompió el silencio con una noticia que conmovió a sus seguidores y que marca el inicio de una nueva batalla en su vida. Te contamos.

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Olga Sana rompe en llanto al revelar detalles del tumor que le detectaron. / Redes sociales / Capturas de pantalla

¿Qué pasó con Olga Sana y cómo confirmó que tiene cáncer nuevamente?

La salud de Olga Sana volvió a encender las alarmas luego de que la conductora de ¡Cuéntamelo ya! compartiera un comunicado en el que confirmó que la biopsia realizada tras detectarle una bolita en el seno izquierdo arrojó un resultado positivo a cáncer.

La noticia llega apenas días después de que la también comediante hablara públicamente sobre la incertidumbre que vivía mientras esperaba los estudios médicos definitivos. En aquel momento reconoció que el temor era inevitable, especialmente porque ya había enfrentado esta enfermedad hace más de una década.

Fue este lunes 28 de septiembre cuando Olga Sana decidió compartir personalmente el resultado con sus seguidores a través de redes sociales. Lejos de ocultar la situación, la conductora optó por hablar con sinceridad sobre el diagnóstico y la nueva etapa que enfrentará en los próximos meses.

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Olga Sana enciende las alarmas con impactante comunicado sobre su salud. / Redes sociales

¿Qué había dicho Olga Sana antes de conocer el diagnóstico de cáncer?

Antes de recibir los resultados definitivos, Olga Sana confesó que los estudios preliminares ya apuntaban a un escenario preocupante. La conductora explicó que los médicos observaban características sospechosas en el tumor detectado, aunque todavía existía una posibilidad de que no fuera maligno.

Durante ese periodo de incertidumbre, reconoció que intentaba aferrarse a cualquier esperanza.

“Se ve maligno, pero hay noticias buenas. El hígado está limpio, el riñón limpio, tórax limpio. Al parecer no hay metástasis. Hay un 10% de que no sea cáncer y yo me estoy aferrando a ese 10% te lo juro” Olga Sana

Olga incluso admitió que había pasado noches sin dormir pensando en su hija, en sus nietas y en todo lo que significaría enfrentar nuevamente una enfermedad tan complicada. A pesar del temor, nunca perdió la fe de que podría salir adelante.

Bettina Salazar en espera de su diágnostico. / Redes sociales

¿Qué dijo Olga Sana sobre el resultado de la biopsia y la mastectomía?

A través de un emotivo comunicado publicado en Instagram, Olga Sana confirmó que los estudios médicos no arrojaron las noticias que esperaba. Sin embargo, también reveló que existe un aspecto positivo dentro de este complicado panorama: la enfermedad fue detectada a tiempo.

“Chamacos y medios de comunicación: El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo”, escribió.

Además, anunció que deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica para atender la enfermedad.

Bettina Salazar “Por eso, voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”.

La conductora dejó claro que piensa enfrentar esta nueva batalla con la misma fortaleza que mostró cuando logró superar el cáncer años atrás.

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¿Cómo enfrenta Olga Sana esta nueva batalla contra el cáncer?

Tras confirmar el diagnóstico, Olga Sana quiso enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y aseguró que cuenta con la fuerza necesaria para enfrentar el proceso médico que viene. La conductora agradeció el cariño recibido durante los últimos días y aseguró que ese apoyo ha sido fundamental para mantener el ánimo en alto. También informó que dará a conocer más detalles en cuanto los médicos definan la fecha de la cirugía.

“Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan” Olga Sana

Asimismo, prometió mantener informados a sus seguidores sobre cada paso de su recuperación: “En cuanto tenga la fecha de la cirugía, se las haré saber y los mantendré al tanto de todo”, señaló.

Olga también aprovechó para agradecer a las instituciones y especialistas que la acompañan en esta nueva etapa: “Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompañarme una vez más en este camino. Todo su cariño me da mucha fuerza. Tendrán Olga Sana para mucho, mucho tiempo”, concluyó.