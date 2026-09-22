Olga Sana enciende las alarmas con impactante comunicado sobre su salud; ¿el cáncer está de regreso?

Luego de que Olga Sana celebrara 10 años de su última quimioterapia, la comediante dio a conocer a través de un comunicado que le fue detectada una pequeña bolita en su seno izquierdo. ¿Regresó el cáncer? ¡Te contamos los detalles!

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Olga Sana comparte alarmante comunicado. / Redes sociales de Olga Sana (olgasanaoficial).

¿Qué tipo de cáncer tuvo Olga Sana y cuándo lo superó?

Bettina Salazar fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre de 2025 y tres años después se sometió a una reconstrucción mamaria; fue entonces cuando se sinceró con TVNotas sobre el difícil momento que vivió al enterarse del diagnóstico.

“Cuando te dicen: ‘Tienes cáncer, en verdad se te voltea el estómago, dices: ya valí, ya me cargó el payaso, y vienen días de incertidumbre, de no dormir, pensando qué va a pasar”. Olga Sana

Asimismo, invitó a las personas que atraviesan un proceso similar a seguir las indicaciones médicas y no dejar las quimioterapias, pues aunque la enfermedad ya es un hecho, siempre hay maneras de afrontarlo: “Tomar al toro por los cuernos”, reflexionó.

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Olga Sana venció el cáncer hace más de 10 años. / Instagram

¿El cáncer de Olga Sana regresó? Esto dice su alarmante comunicado

Años después de que Olga Sana se sincerara con TVNotas sobre su lucha contra el cáncer, la comediante de ¡Cuéntamelo Ya! celebró 10 años de su última quimioterapia, pero tan solo un par de meses después sorprendió con un inesperado comunicado.

Hace unas horas, Bettina Salazar dio a conocer que, tras realizarse unos “estudios médicos de seguimiento” tras superar el cáncer, se percataron de la presencia de una pequeña bolita en su seno izquierdo, por lo que sus médicos le recomendaron realizarse una biopsia para saber exactamente de qué se trata.

“Hace 11 años pasé por un cáncer de mama y, gracias a Dios, pude salir adelante. Sé que está noticia puede preocuparlos, pero también sé que tengo muchísimo amor, mucha fe y una enorme cantidad de personas que me acompañan”. Olga Sana

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¿Cuál es el estado de salud actual de Bettina Salazar, Olga Sana?

De acuerdo con el comunicado difundido por Olga Sana, por el momento no se tiene un diagnóstico certero, por lo que pide a sus seguidores mantener la calma y estar al tanto de sus canales oficiales, donde compartirá información sobre los resultados de la biopsia.

“Todavía no hay un diagnóstico. Estamos esperando y, en cuanto tengamos información definitiva, seré yo misma quien se los haga saber”, detalló la comediante. Sin embargo, pidió oraciones y buenas vibras mientras espera y confía en que los médicos harán su trabajo.

Por otra parte, sobre sus compromisos profesionales, aseguró que se mantienen en pie. “Voy a seguir haciendo lo que amo, como lo he hecho siempre”, concluyó. Por el momento, tanto la comediante como seguidores y colegas están a la espera de los resultados oficiales.

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