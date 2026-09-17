Conductor de ‘Venga la alegría’ al borde de la muerte terminó en terapia intensiva; ¿qué le pasó?

Luego de que Uriel Estrada dejara la conducción de ‘Al extremo’, otro conductor de TV Azteca vuelve a llamar la atención, aunque esta vez por un delicado problema de salud.

Un exparticipante de ‘Survivor México’ y conductor de ‘Venga la alegría’, preocupó a sus seguidores después de revelar que enfrentó una fuerte crisis de salud que incluso lo llevó a terapia intensiva y lo dejó al borde de la muerte.

¿Qué le pasó al conductor y cómo se encuentra actualmente?

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Conductor de TV

¿Quién es el conductor de ‘Venga la alegría’ que estuvo en terapia intensiva?

El conductor que enfrentó una grave crisis de salud y permaneció en terapia intensiva al borde de la muerte es Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien fue participante de ‘Survivor México’ y conductor de ‘Venga la alegría’ hasta 2024.

Actualmente, Muñoz se desempeña como conductor digital de TV Azteca con el segmento ‘El otro lado de los realities’, donde habla sobre todo lo que acontece en los diferentes realities de la televisora.

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Carlos ‘Chicken’ Muñoz / Instagram: @carloschicken7

¿Por qué Carlos ‘Chicken’ Muñoz estuvo al borde de la muerte?

‘Chicken’ Muñoz reveló que enfrentó una grave emergencia médica después de consumir un poke bowl de atún del que habría contraído tres bacterias y un virus.

La situación empeoró hasta provocarle una peritonitis aguda y la ruptura de su apéndice, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia. Posteriormente, el conductor sufrió un choque séptico, una complicación grave de una infección que puede comprometer el funcionamiento de distintos órganos.

Durante su estancia en terapia intensiva, ‘Chicken’ Muñoz relató que necesitó medicamentos para mantener estable su presión arterial y que le colocaron un catéter que ingresaba por la yugular hasta el corazón.

“No me imaginaba que un poke bowl de atún al que siempre pensé como algo súper healthy pudiera traer escondidas 3 bacterias y un virus, o que las manos de la persona del restaurante que lo preparó podrían no estar limpias. No tenía idea que existía un catéter que podía entrar por la yugular y llegar al corazón, ni comprendía que una máquina lanzándome chorros de norepinefrina sería la responsable de que mi cuerpo no se apagara.” Chicken Muñoz

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¿Cuál es el estado de salud de Carlos ‘Chicken’ Muñoz?

A través de sus redes sociales, el conductor informó que ya se encuentra en recuperación y que ahora puede contar todo lo ocurrido como “una anécdota”.

Por medio de sus historias de Instagram, su esposa también informó que Carlos sería dado de alta después de permanecer internado durante una semana.

La emergencia de salud de Carlos ‘Chicken’ Muñoz ocurre al mismo tiempo de que Alex Fernández también fuera hospitalizado de emergencia tras presentar una complicación de salud cuando viajaba rumbo a Culiacán para ofrecer un concierto.

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