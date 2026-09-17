Alex Fernandez: Revelan el motivo de la hospitalización del hijo del Potrillo y cómo se encuentra actualmente

Alex Fernández canceló su presentación en Culiacán el 15 de septiembre para ser hospitalizado de emergencia en Guadalajara.

El primer comunicado en las redes del artista solo dio el aviso de la cancelación, mas no reveló el motivo detrás de la hospitalización.

No obstante, el equipo del cantante ya se pronunció ante lo ocurrido y dio una actualización de su estado de salud, además de revelar lo que pasó para que el cantante fuera ingresado de emergencia.

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Alex Fernández / Redes sociales

¿Por qué Alex Fernández canceló su participación en Culiacán el 15 de septiembre?

El mismo 15 de septiembre, en las redes sociales del hijo de Alejandro Fernández se publicó un comunicado en el que se informó que Alex no se presentaría en Culiacán, Sinaloa, donde tenía programado un concierto como parte de los festejos por el Grito de Independencia.

De acuerdo con la información difundida por su equipo, Alex viajaba de Las Vegas hacia Culiacán; sin embargo, el vuelo tuvo que ser redirigido a Guadalajara, donde el cantante sería hospitalizado de emergencia debido a una complicación de salud.

En un inicio, se informó que Alex Fernández se encontraba con “pronóstico reservado”, situación que generó preocupación entre sus seguidores, especialmente entre quienes ya esperaban su presentación en la capital de Sinaloa.

“Tras salir en vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, donde Alex fue trasladado de urgencia a un hospital. Actualmente permanece ingresado, bajo atención médica y con pronóstico reservado.” Equipo de Alex Fernández

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Comunicado de Alex Fernández

¿Cuál es el estado de salud de Alex Fernández tras ser hospitalizado?

En su primer comunicado, no se reveló qué situación había provocado la hospitalización de Alex Fernández. Sin embargo, al día siguiente, su equipo compartió una actualización sobre el estado de salud del cantante.

En el nuevo comunicado se informó que Alex fue diagnosticado con una infección respiratoria y gastrointestinal. Además, su mánager explicó al programa ‘Ventaneando’ que la emergencia podría haberse dado por una intoxicación tras consumir mariscos, aunque señaló que al cantante todavía le estaban realizando más estudios.

El comunicado también detalló que Alex Fernández está evolucionando favorablemente y continúa bajo supervisión médica.

“Alex Fernández evoluciona favorablemente de la infección respiratoria y gastrointestinal diagnosticada y cuntinúa progresando en su recuperación, continúa bajo supervisión médica y siguiendo las indicaciones de los profesionales que le atienden.” Equipo de Alex Fernández

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¿Alex Fernández cancelará más presentaciones por su estado de salud?

El equipo de Alex Fernández no ha dado mayor información acerca de lo que sucederá con sus próximas presentaciones programadas.

La siguiente fecha del hijo de Alejandro Fernández está programada para el 24 de septiembre en Zapopan, Jalisco, y posteriormente tiene previsto presentarse el 31 de octubre en la Ciudad de México.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer una nueva actualización sobre su estado de salud y se informe qué sucederá con sus compromisos profesionales.

Cabe mencionar que Alex Fernández también ha hablado anteriormente sobre el reflujo silencioso que padece, una condición que le ha generado problemas al momento de cantar.

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