Lucero alarma al ser captada sentada en pleno show por calor extremo; lanza comunicado ¿se deshidrató?

Luego de que Lucero Mijares alarmó a sus seguidores al ser hospitalizada, la cantante Lucero preocupó a sus fans al aparecer sentada durante su concierto en Cancún con motivo del 15 de septiembre. Las imágenes rápidamente se difundieron en redes y las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Cuál es su estado de salud? ¡Aquí te contamos!

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Lucero enciende las alarmas en Cancún. / YT: Juego de Voces / IG: @joseron3

¿Cuál fue el video de Lucero que alarmó a sus seguidores por aparecer sentada?

Durante la madrugada de este 16 de septiembre, se comenzaron a difundir en redes diversas imágenes y videos en los que Lucero aparece sentada interpretando diversos de sus éxitos durante su presentación en Cancún, en la que también estuvo acompañada de Mijares.

En uno de ellos, la intérprete está cantando ‘Vete con ella’ mientras en algunos fragmentos pide que el público la acompañe, lo que de inmediato alarmó a sus seguidores. Sin embargo, en otro clip, se explica que bajó su energía después de subir al escenario con un traje de charro.

Según las versiones que circulan en redes, la intérprete de ‘Cuéntame’ y ‘Electricidad’ fue víctima del calor que hubo la noche del 15 de septiembre en Cancún. “Hoy a todas nos sudaron más que las ojeras”, se lee en la publicación en la que aparece Lucero sudando mientras canta ‘El listón de tu pelo’.

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Lucero alarma a sus fans durante su concierto en Cancún. / Redes sociales

¿Qué dijo Lucero tras alarmar a sus fans durante su concierto en Cancún?

Ante la preocupación de sus seguidores y los diversos videos que circularon en redes, Lucero rompió el silencio a través de su cuenta de X, donde explicó que sufrió un poco de deshidratación, pero logró recomponerse y ya se encuentra bien.

“Siento que, al sudar tanto porque hacía mucho calorcito, como que me deshidraté un poco, tal vez. Me sentía como un poco mareada y algo cansada. Pero todo bien muy pronto, solo fue eso. Ya a todo dar”. Lucero

En respuesta, algunos internautas aplaudieron el profesionalismo de Lucero al seguir con su presentación pese al calor que se vivió en Cancún la noche del 15 de septiembre. Algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Adoro lo talentosa que es y profesional”,

“Antes de eso había cantado y bailado varias canciones vestida de traje de charro; era normal que estuviera sofocada”,

“Lo dio todo a pesar de la climatología adversa”,

“A pesar de su deshidratación, lo dió todo por su público” y

“Y lo dio todo, es que es una grande entre las grandes, definitivo”.

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¿Cómo fue la presentación de Lucero y Mijares en Cancún?

Luceor y Mijares deleitaron al público de Cancún la noche del 15 de septiembre con una presentación que generó aplausos y halagos a la también actriz. A través de varios videos difundidos en redes, se observa a la expareja deleitando sus mejores éxitos.

De acuerdo con diferentes versiones, Lucero subió al escenario con un traje de charro que le costó estar sentada en sus siguientes interpretaciones, pues tuvo que cantar sentada mientras se hidrataba debido a los altos niveles de temperatura que se registraron.

A través de sus canales oficiales, los intérpretes de ‘El privilegio de amor’ compartieron varios de los momentos que vivieron en el escenario y agradecieron el cariño del público que coreó cada uno de sus éxitos. Respecto al estado de salud de Lucero, ella misma aclaró que está al cien pese a los desafíos que vivió.

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