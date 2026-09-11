¡Alan Ibarra reaparece tras ser hospitalizado de emergencia! El vocalista de Magneto dice: “Estoy vivo”

Luego de que se reportara que Alan Ibarra, vocalista de Magento, fue hospitalizado de emergencia, el cantante reapareció para sincerarse sobre su estado de salud y agradecer las muestras de afecto y preocupación. ¿Está grave? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Alan Ibarra, vocalista de Magneto, fue hospitalizado de emergencia. / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer que Alan Ibarra, vocalista de Magneto, había sido hospitalizado?

El pasado 10 de septiembre se reportó que Alan Ibarra, vocalista de Magneto, había sido hospitalizado de emergencia en una clínica de Mérida, pero se encontraba estable y bajo observación médica.

De acuerdo con el periodista Raúl Gutiérrez, el intérprete llegó bastante delicado. Una vez que los doctores hicieron diversos estudios y análisis de laboratorio, detectaron que “presentaba hiponatremia, es decir, una disminución del nivel de sodio en la sangre”.

La información generó preocupación entre sus seguidores debido a que el cantante no había aparecido públicamente desde hace algunos meses. Su última presentación ocurrió a finales de mayo en un concierto junto a Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes.

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Alan Ibarra, vocalista de Magneto, alarmó a sus seguidores tras haber sido hospitalizado. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Alan Ibarra, vocalista de Magneto, hoy, 11 de septiembre?

A través de un video difundido por la periodista Ana María Alvarado, Alan Ibarra rompió el silencio sobre su estado de salud y detalló el trato que recibió en el hospital. Sin embargo, hizo énfasis en que se encuentra bien y fuera de peligro.

“Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estoy aquí para agradecer que estoy, que estoy vivo y que fui muy bien cuidado”. Alan Ibarra

De acuerdo con el intérprete de éxitos como ‘Si pudiera volar’ y ‘El aire que me das’, durante su estancia en el hospital se le brindaron las mejores condiciones para su recuperación. “Tienen equipo de alta tecnología, de primer nivel... Nos reciben prácticamente a gente de toda la península”, señaló.

Pese a que no entró en detalles sobre las razones que lo llevaron hasta el hospital, su mensaje tranquilizó a sus seguidores, pero también generó especulaciones debido a su aspecto físico.

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¿Quién es Alan Ibarra, vocalista de Magento?

Erick Ibarra Miramontes , conocido como Alan Ibarra

Durante su paso por la agrupación, estuvo detrás de éxitos como ‘Vuela, vuela’ y ‘Malherido’, pero en 2009 salió de la banda y decidió emprender su camino como solista.

y pero en 2009 salió de la banda y decidió emprender su camino como solista. En los últimos años, regresó a los escenarios junto a Magneto en el 90s Pop Tour, pero también ha participado en programas como MasterChef Celebrity, La Isla: el reality y ¿Quién es la máscara?

pero también ha participado en programas como Cabe recordar que en 2025 el cantante destapó que fue diagnosticado con depresión tras recibir varias críticas por su baja energía en sus presentaciones con Magneto en el 90s Pop Tour.

Por el momento no existe mayor información sobre su estado de salud; además, suele mantener su vida privada fuera de los reflectores.

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