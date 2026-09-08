Gabo Cuevas hace contundente revelación de Estefanía Villarreal tras preocupante mensaje: “No puede estar sola”

Estefanía Villarreal encendió las alarmas al compartir un desgarrador mensaje sobre la ansiedad y depresión que ocasionó una ola de reacciones por parte de sus seguidores. Ante la preocupación que generó, el periodista Gabo Cuevas se sinceró sobre el estado de salud de la actriz de ‘Rebelde’. ¡Te contamos los detalles!

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Estefania Villarreal alarmó a sus seguidores con desgarrador mensaje. / Instagram: @estefaniavillarrealvillarreal

¿Cuál fue el mensaje que Estefanía Villarreal compartió sobre la depresión y la ansiedad?

Tras dos años de que Estefanía Villarreal apareció irreconocible en la portada de una revista, la actriz alarmó a sus seguidores al compartir en Instagram un mensaje en el que se sinceró sobre su estado de salud mental.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena humana”. Estefanía Villarreal

Aunque la actriz no dio más detalles tras la publicación, no es la primera vez que se sincera sobre la depresión y ansiedad que ha atravesado a lo largo de su vida. Sin embargo, las muestras de apoyo y sororidad entre sus seguidores no se hicieron esperar.

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El desgarrador mensaje de Estefanía Villarreal. / Redes sociales.

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre el alarmante mensaje de Estefanía Villarreal?

Durante el reciente programa de Gabo Cuevas en YouTube, el periodista retomó el post que Estefanía Villarreal compartió en redes para hablar sobre un supuesto acercamiento que la actriz tuvo con uno de sus amigos meses atrás.

“Resulta ser que Estefanía, desde hace unos 7 u 8 meses, ella por las noches le da mucha crisis de ansiedad. Entonces, en esa crisis de ansiedad, le escribe a un amigo y le decía: Oye, ¿puedo ir a tu casa?’” Gabo Cuevas

De acuerdo con el excolaborador de Venga la alegría, su amigo le compartió que la situación que enfrenta Villarreal no es reciente y, pese a que sus papás son psicólogos, estaría viviendo una fuerte crisis de ansiedad que la lleva a buscar ayuda fuera de su círculo cercano.

“Esta chava no es de ahorita; esta niña viene arrastrando crisis de ansiedad. Lo más loco es que en la entrevista que le hice hace unos meses me compartió que su mamá y su papá son psicólogos. Ella ha venido teniendo estos temas de ansiedad, de depresión, de buscar ayuda en el exterior, de ir a casa de personas cuando le da la ansiedad a refugiarse porque no puede estar sola”. Gabo Cuevas

Pese a que el periodista aseguró que el mensaje de Estefanía Villarreal es un tema serio debido a todos los antecedentes que ha presentado, la actriz no ha compartido nuevas publicaciones en sus redes, pero sus seguidores se mantienen alerta a un nuevo mensaje.

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¿Quién es Estefanía Villarreal, actriz de ‘Redelde’?

Estefanía Villarreal ‘Rebelde’ , donde interpretó el personaje de Celina Ferrer en 2004.

, donde interpretó el personaje de Celina Ferrer en 2004. Sin embargo, su camino en la actuación empezó desde muchos años atrás en telenovelas como ‘Carita de ángel’.

Tras su éxito en ‘Rebelde’ , participó en producciones como ‘ Un refugio para el amor’, ‘Yo no creo en los hombres’, ‘Monteverde’ y ‘Domenica Montero’.

, participó en producciones como ‘ y En 2023 volvió a dar vida a Celina Ferrer en la secuela de ‘Rebelde’ en Netflix. Ahora, interpretó al personaje en su etapa adulta como la directora del Elite Way School.

Ante su silencio tras el desgarrador mensaje en redes, las muestras de preocupación y apoyo de ss seguidores son constantes en sus cuentas oficiales.

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