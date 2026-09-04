Jorge Ortiz de Pinedo fue hospitalizado de emergencia en Monterrey; revela que estuvo a punto de sufrir un infarto

Luego de que Jorge Ortiz de Pinedo reveló haber sufrido un grave problema de salud en Monterrey, el actor y productor regresó a los escenarios para anunciar el adiós de ‘Una familia de diez’ y sincerarse sobre su retiro. ¿Se despide del entretenimiento? ¡Te contamos los detalles!

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Jorge Ortiz de Pinedo se despide de ‘Una familia de diez’. / Redes sociales, Archivo TVNotas, Mezcalent

¿Qué pasará con Jorge Ortiz de Pinedo tras el final de ‘Una familia de diez’?

Meses después de que Jorge Ortiz de Pinedo enfrentó rumores falsos sobre su muerte, el actor se reunió con el elenco de ‘Una familia de diez’ para anunciar el estreno de su última temporada, la cual está dedicada a Eduardo Manzano.

Pese a que los últimos episodios fueron grabados desde el año pasado, su estreno en la pantalla chica será en los próximos días, marcando el final de una historia que comenzó a escribirse hace casi 20 años, pero no representa el retiro de Jorge Ortiz de Pinedo.

“Esto no va a marcar mi retiro; tenemos muchos planes, seguiremos conduciendo, seguiremos haciendo teatro, seguiré haciendo cine, seguiré haciendo televisión. Mientras el cuerpo aguante, habrá Jorge Ortiz de Pinedo”. Jorge Ortiz de Pinedo

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Jorge Ortiz de Pinedo niega tener planes de retiro. / Facebook: Jorge Ortiz de Pinedo

¿Jorge Ortiz de Pinedo fue hospitalizado de emergencia antes del estreno de ‘Una familia de diez’?

Jorge Ortiz de Pinedo no solo negó tener planes de retiro, también recordó el grave episodio que vivió en Monterrey durante una visita a su familia. Al tener un mareo inusual, el actor decidió ir de emergencia al hospital.

“Tuve un evento muy extraño: fui a Monterrey a ver a mi familia, a mis nietas y a mi hijo allá y tuve un pequeño mareo, muy raro. Fui a un hospital, me atendieron muy amables en urgencias. Me empezaron a hacer pruebas”. Jorge Ortiz de Pinedo

En medio de la revisión, le preguntaron si le podían realizar un cateterismo. Gracias a que accedió, se percataron de que estuvo a punto de sufrir un infarto debido a que una de sus arterias estaba un 90% cerrada.

“Me dijeron: ‘Llegó usted justo a tiempo para que no le diera un infarto”. Jorge Ortiz de Pinedo

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¿Cuál es el estado de salud actual de Jorge Ortiz de Pinedo?

Durante su estancia en el hospital, Jorge Ortiz de Pinedo recibió la recomendación de realizar terapia cardiopulmonar, por lo que tuvo que permanecer 8 meses en Monterrey, pero desde entonces puede estar mayor tiempo sin oxígeno en Ciudad de México.

“Ya pudo estar un ratito, no mucho tiempo, sin oxígeno en la Ciudad de México”, explicó Jorge Ortiz de Pinedo, dejando claro que su estado de salud esta progresando, pero continúa en tratamientos con “los ánimos hasta arriba” y listo para despedirse de ‘Una familia de diez’.

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