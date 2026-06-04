¿Mariana Botas se cansó de ser ‘Martina’? Asegura: “No solo soy comediante”, ¿adiós a Una familia de diez?

Después de que Mariana Botas participó junto a Jessica Segura en “Hoy soy el chef”, se sinceró sobre su futuro como actriz ahora que ya han pasado casi dos años de que terminó el proyecto de “Una familia de diez”.

Pese a que el personaje de ‘Martina’ es uno de los más recordados por varias generaciones, la actriz confesó que busca nuevos horizontes, pero sorprendió al revelar a quién pertenecen los derechos. ¿Qué dijo?

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Mariana Botas habla del personaje de Martina. / Redes sociales

¿Cuáles son los planes que Mariana Botas tiene con el personaje de Martina?

La actriz dio vida al personaje de Martina en “Una familia de diez” desde 2007, cuando apenas tenía 17 años; durante casi 20 años lo interpretó, pero ahora busca buscar un nuevo paso en su carrera.

Además del podcast “Evinadas”, donde Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Luján han enfrentado algunas polémicas por sus comentarios, la actriz reveló que quiere incursionar fuera de lo que ya ha hecho, pues no quiere que la encasillen solo en ‘Martina’.

Asimismo, aseguró que los derechos del personaje los tiene el actor Jorge Ortiz de Pinedo, y aunque no descarta pedirlos en algún futuro, ahora está enfocada en otras cosas. “Soy actriz, no solo soy comediante”, sentenció.

Mariana Botas busca trabajar fuera de la comedia. / Redes sociales

¿Qué proyectos quiere hacer Mariana Botas fuera de Una familia de diez?

Tras su polémico paso en La casa de los famosos México, donde Mariana Botas estuvo relacionada con Aldo de Nigris, todo parece indicar que ha dejado atrás su faceta en los realities, pues ahora busca explorar otros horizontes como actriz.

“Ahorita estoy en otra etapa de mi vida en la que me encantaría volver a las telenovelas y en eso estamos”. Mariana Botas

De acuerdo con la actriz, terminó de grabar Una familia de diez desde 2024 y, desde entonces, ha explorado en cosas diferentes a la comedia, pues ya ha hecho casting para novelas y cine.

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¿Cuánto mide Mariana Botas y qué proyectos ha hecho?

Recientemente, Mariana Botas se vio envuelta en la polémica al anunciar la venta de ropa y accesorios; sin embargo, su proyección en el medio va más allá de las controversias.

Pese a que el personaje de ‘Martina’ le dio su salto a la fama, también fue parte de producciones como “Una luz en el camino” “Serafín” y “Esperanza del corazón”. Actualmente, forma parte del podcast “Envinadas” y recientemente colaboró en el programa “Hoy” y la puesta en escena “La señora presidenta”.

Además de su trayectoria, uno de los aspectos que más causa curiosidad en sus seguidores es su estatura. De acuerdo con diversos sitios, Mariana Botas mide 1.49 metros.

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