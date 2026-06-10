Mariana Botas revela cómo bajó 16 kilos: la verdad de su cambio físico y el tratamiento que sigue

La transformación física de Mariana Botas sigue dando de qué hablar. Desde que la actriz apareció con una imagen renovada, miles de seguidores han querido saber cuál es el secreto detrás de su notable pérdida de peso. Sin embargo, lejos de las especulaciones y las soluciones milagro, la exhabitante de La casa de los famosos México decidió contar la verdad sobre el camino que ha recorrido para bajar 16 kilos.

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Mariana Botas dejó claro que su cambio físico no ocurrió de la noche a la mañana. La actriz explicó que detrás de los resultados hay disciplina, acompañamiento médico y un proceso que ha tomado mucho más tiempo del que muchos imaginan.

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Mariana Botas está dentro de La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Cómo logró Mariana Botas bajar 16 kilos y transformar su físico?

La pérdida de peso de Mariana Botas se ha convertido en uno de los temas más comentados entre sus seguidores. La actriz reveló que ha logrado bajar 16 kilos gracias a un tratamiento supervisado por especialistas y a un proceso que lleva casi dos años.

Lejos de atribuir el resultado a fórmulas rápidas o métodos milagrosos, Mariana Botas explicó que todo ha sido parte de un trabajo constante respaldado por estudios médicos y seguimiento profesional.

“Ha sido un proceso largo, de repente la gente piensa ‘claro, de un día para el otro y hacen esto y lo otro’”, expresó durante la entrevista.

La famosa señaló que muchas personas suelen creer que los cambios físicos importantes ocurren en cuestión de semanas, cuando en realidad cada cuerpo responde de manera diferente. Por eso insistió en que su experiencia ha estado marcada por la paciencia y la perseverancia.

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Mariana Botas habla del personaje de ‘Martina’ / Mezcalent, Redes sociales

¿Qué dijo Mariana Botas sobre las dificultades de bajar de peso?

Mariana Botas también habló abiertamente sobre los momentos complicados que ha enfrentado durante su proceso de pérdida de peso. La actriz reconoció que mantener la disciplina no siempre es sencillo y que existen días en los que las ganas de abandonar aparecen.

La famosa explicó que uno de los aspectos más importantes ha sido aprender a retomar el camino cuando siente que pierde el ritmo, en lugar de rendirse por completo.

“No es fácil, es a través de muchos estudios, de un doctor que te lleva de la mano, son casi dos años que llevo con este tratamiento en este proceso que es de poco a poco y que requiere de mucho esfuerzo, hay días que dices ya no puedo y tiro la toalla, pero lo importante es siempre volver a empezar” Mariana Botas

¿Qué hábitos ayudaron a Mariana Botas a perder peso de manera saludable?

Además del acompañamiento médico, Mariana Botas destacó la importancia de adoptar hábitos saludables para que los resultados puedan mantenerse en el tiempo.

La actriz explicó que detalles aparentemente simples pueden marcar una gran diferencia dentro de cualquier proceso de transformación física. Entre ellos, mencionó la importancia de mantenerse hidratada y prestar atención a las recomendaciones de los especialistas.

“La verdad es que sí hay que echarle ganas, porque luego a mí se me olvida tomar agua, por ejemplo, debemos poner mucha atención en eso, es parte de que estos tratamientos funcionen en beneficio de nuestra salud” Mariana Botas

¿Mariana Botas ya terminó su proceso de pérdida de peso?

Aunque la actriz Mariana Botas ya logró bajar 16 kilos, aseguró que su transformación física aún continúa. La famosa explicó que el proceso no es lineal y que existen cambios normales en el cuerpo relacionados con la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular.

Por esa razón, señaló que el número que marca la báscula no siempre refleja todo lo que ocurre durante una transformación física.

“Dieciséis kilos bajé, pero es un ir y venir, porque baja grasa, peso sube músculo y así, en eso estamos, en ese proceso”, compartió.

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Mariana Botas / Redes sociales

¿Qué hace actualmente Mariana Botas?

Actualmente, Mariana Botas se mantiene vigente en el mundo del entretenimiento combinando televisión, redes sociales y proyectos digitales. Tras su paso por La casa de los famosos México 2025, la actriz y conductora participó en el reality “Hoy soy el Chef 2026”, donde mostró otra faceta fuera de la actuación.

Además, sigue apostando fuerte por el contenido digital como conductora del canal de YouTube “Envinadas”, junto a Jessica Segura y Daniela Luján, mientras busca reinventarse profesionalmente con nuevos proyectos como actriz, incluyendo posibles telenovelas o cine, para dejar atrás el encasillamiento de su icónico personaje de “Martina” en “Una familia de diez”