Jorge Ortiz de Pinedo de luto: despide a un ser querido con desgarrador mensaje “Nunca podremos olvidarte”

Jorge Ortíz de Pinedo actor reconocido por proyectos como Una familia de diez, encendió las alertas y preocupó a sus seguidores tras compartir un mensaje lleno de tristeza y despedida. Sus palabras, cargadas de nostalgia y cariño, desataron especulaciones y una ola de reacciones en redes sociales, donde el actor dejó claro que atraviesa un momento de profundo luto por una pérdida que lo marcó.

Mira: Jorge Ortiz de Pinedo regresa al teatro mientras espera un donante de pulmones: “Mientras el cuerpo aguante”

Jorge Ortiz de Pinedo y su padecimiento por EPOC / Redes sociales

¿Quién murió y cómo reaccionó Jorge Ortiz de Pinedo ante la noticia?

La muerte de Javier Coello Trejo tomó por sorpresa a figuras del espectáculo y la política, pero fue la reacción de Jorge Ortíz de Pinedo la que realmente estremeció a sus seguidores y encendió las redes sociales.

En su cuenta oficial, publicó una imagen del abogado acompañada de una despedida profundamente personal, donde destacó su legado y cercanía. El texto generó miles de reacciones por su tono emotivo y sincero.

Jorge Ortiz de Pinedo “Con profundo dolor me entero de la partida del licenciado Javier Coello Trejo. Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado. El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte, convivir contigo y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano querido”.

Mira: Actor de Una familia de diez padece misma enfermedad por la que murió Ricardo de Pascual, ¿le queda poco tiempo?

¿Quién fue Javier Coello Trejo, “El fiscal de hierro”?

Javier Coello Trejo, conocido como “El fiscal de hierro”, fue una figura clave dentro del sistema judicial mexicano. Su nombre cobró fuerza durante décadas gracias a su participación en casos de alto perfil relacionados con corrupción, narcotráfico y poder político.

Originario de Chiapas, construyó una trayectoria sólida dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se distinguió por un estilo directo, firme y contundente. Estas características le valieron el apodo que lo acompañó durante toda su carrera.

El abogado no solo era reconocido por su capacidad legal, sino también por su presencia mediática. A menudo protagonizaba titulares y debates, lo que lo convirtió en un personaje controversial pero respetado dentro y fuera del ámbito jurídico.

Para muchos, Coello Trejo representaba una figura de autoridad estricta en la impartición de justicia, lo que explica por qué su fallecimiento tuvo un fuerte impacto en la opinión pública.

Lee: Fue la actriz de comedia más querida de México, pero murió de manera “misteriosa” mientras dormía

¿De qué murió Javier Coello Trejo y cómo se informó su fallecimiento?

La muerte de Javier Coello Trejo fue confirmada por su familia mediante un mensaje público que rápidamente circuló en redes y medios. Aunque no se dieron detalles sobre las causas del fallecimiento, se informó que ocurrió en la Ciudad de México.

El anuncio de su muerte generó múltiples reacciones, tanto de figuras políticas como de celebridades del espectáculo. La combinación de su perfil mediático y su legado en la justicia provocó que la noticia se viralizara en cuestión de horas.

En el mensaje difundido por sus seres queridos, se destacó la integridad que lo caracterizó a lo largo de su vida: “Vivió con lealtad, honestidad y amor; siempre recto en sus valores y, sobre todo, digno hasta el final”.