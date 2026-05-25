Muere Javier Coello Trejo, “El fiscal de hierro”; así fue la polémica trayectoria del famoso abogado mexicano

El mundo jurídico mexicano está de luto. Javier Coello Trejo, conocido como “El fiscal de hierro”, murió a los 77 años en la Ciudad de México. Su nombre vuelve a sonar fuerte por su historia, sus casos mediáticos y sus críticas al sistema judicial. Aquí te contamos qué pasó, quién fue y por qué su legado sigue dando de qué hablar.

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¿Quién fue Javier Coello Trejo, “El fiscal de hierro” y por qué era tan famoso?

Javier Coello Trejo, mejor conocido como “El fiscal de hierro”, fue uno de los abogados más mediáticos, polémicos y reconocidos del ámbito jurídico y político en México. Su nombre se convirtió en tendencia tras confirmarse su muerte en la Ciudad de México a los 77 años, noticia que rápidamente generó reacciones en redes sociales y medios.

Originario de Chiapas, Coello Trejo construyó una carrera sólida dentro del servicio público, especialmente en la antigua Procuraduría General de la República (PGR), donde participó en investigaciones de alto impacto. Fue durante esos años que ganó el apodo de “El Fiscal de Hierro”, debido a su estilo firme, frontal y sin rodeos para enfrentar casos de corrupción, narcotráfico y figuras del poder.

A lo largo de su trayectoria, Javier Coello Trejo se posicionó como un personaje controversial, pero respetado dentro del sistema judicial mexicano. Su presencia constante en casos mediáticos lo mantuvo vigente durante décadas, convirtiéndose en una figura que, para muchos, simbolizaba mano dura en la justicia.

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¿De qué murió Javier Coello Trejo y cómo se dio a conocer la noticia?

La muerte de Javier Coello Trejo fue confirmada por su familia a través de una esquela difundida públicamente este sábado. Aunque no se detallaron las causas del fallecimiento, se informó que el abogado murió en la Ciudad de México.

En el mensaje de despedida, la familia Coello Zuarth compartió palabras que rápidamente conmovieron a quienes seguían su trayectoria:

“Vivió con lealtad, honestidad y amor; siempre recto en sus valores y, sobre todo, digno hasta el final”.

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Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público. Leal a su valores y principios que defendió con firmeza y valentía. 1/2 pic.twitter.com/bLv6fGmH3P — Manuel Velasco (@VelascoM_) May 24, 2026

¿Dónde fue el velorio de Javier Coello Trejo en CDMX?

El abogado Javier Coello Trejo fue velado y despedido por sus familiares y seres queridos en las capillas de Gayosso Lomas Memorial, ubicadas en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

Los servicios funerarios del llamado “Fiscal de Hierro”, quien falleció a los 77 años, comenzaron el domingo y continuaron el lunes.

¿Qué casos importantes llevó Javier Coello Trejo a lo largo de su carrera?

El llamado “Fiscal de Hierro” estuvo involucrado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico, corrupción y figuras clave del poder.

Uno de los episodios más recordados de su carrera fue su participación en acciones contra Joaquín Hernández Galicia, conocido como “la Quina”, un caso emblemático en la política sindical mexicana. Este tipo de intervenciones consolidaron su reputación como un funcionario duro y directo.

En años recientes, Javier Coello Trejo volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras formar parte de la defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.