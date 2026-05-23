Pink Floyd de luto: Muere mítico colaborador de la banda, así fueron sus últimos momentos de vida

La música perdió a una de las figuras más emblemáticas detrás del sonido de Pink Floyd. La noticia ha conmocionado a los fans de la agrupación que se convirtió en una de las bandas más legendarias en la historia. Esto es lo que se sabe al momento.

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¿Quién fue el colaborador de Pink Floyd que murió recientemente?

Durante las últimas horas trascendió que Dick Parry, saxofonista británico que colaboró durante décadas con Pink Floyd, murió a los 83 años, según confirmó el guitarrista David Gilmour mediante un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Gilmour compartió un mensaje lleno de nostalgia para despedirse de quien consideraba uno de sus amigos más cercanos dentro de la música:

Mi querido amigo Dick Parry falleció esta mañana. Desde los diecisiete años, he tocado con él en varias bandas, incluyendo Pink Floyd. David Gilmour

Aunque nunca fue integrante oficial del grupo, su saxofón se convirtió en una pieza fundamental dentro de la identidad de la banda.

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David Gilmour se despide de Dick Perry / IG: davidgilmour

¿De qué murió Dick Parry, seaxofonista de Pink Floyd?

Hasta ahora, la familia de Dick Parry no ha revelado oficialmente las causas de su muerte. Sin embargo, tras conocerse la noticia comenzaron a circular versiones sobre un posible diagnóstico de Parkinson que habría afectado al músico en años recientes.

Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por familiares, representantes ni por David Gilmour, por lo que se desconoce si el saxofonista realmente padecía esta enfermedad o si tuvo relación con su fallecimiento.

Con el paso del tiempo, esta enfermedad también puede afectar el habla, la coordinación y algunas funciones cognitivas.

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Dick Perry, saxofonista de Pink Floyd / IG: davidgilmour

¿Quién era Dick Parry?

Dick Parry nació en 1942, en Kentford, Inglaterra, y su gusto por la música comenzó desde muy temprana edad. Pronto inició su trayectoria interpretando jazz y blues.

Su relación con David Gilmour comenzó desde la adolescencia, cuando ambos coincidieron en distintos proyectos musicales.

Fue en la década de los setenta cuando el saxofonista alcanzó reconocimiento mundial gracias a su participación en discos históricos como The dark side of the moon y Wish you were here.

Además de su trabajo con Pink Floyd, Dick Parry colaboró con artistas y bandas de gran relevancia como The Who y Rory Gallagher, consolidando una carrera amplia en el mundo de la música.

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