Actor murió de manera trágica a los 30 años; amigos afirman que presentía su deceso: “Me había platicado”

La farándula mexicana ha sufrido numerosas pérdidas dolorosas a lo largo de los años. Tan solo en 2026, se vivió la muerte de celebridades como Ricardo de Pascual, actor famoso por trabajar en ‘El chavo del ocho’, Gerardo Taracena, a quien se le vio en la película ‘Apocalypto’. En esta ocasión, hablaremos de Édgar Ponce, un actor y bailarín de ‘Solo para mujeres’ que falleció en un trágico accidente hace 21 años. Se dijo que él presentía su fallecimiento. Te contamos su historia.

Édgar Ponce / Redes sociales

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¿Quién era Édgar Ponce, actor y bailarín de ‘Solo para mujeres’?

Édgar Ponce García fue un actor mexicano que nació el 27 de diciembre de 1974. Su carrera comenzó durante los años 90, cuando se integró al grupo ‘Mestizzo’. La banda se desintegró en 1999, tras lanzar tres discos.

Tras esto, Ponce decidió explorar la actuación, debutando en la telenovela ‘Nunca te olvidaré’. A partir de eso, se le vio en otras producciones como:

‘Alma Rebelde’

‘El Precio de tu Amor’

‘Amigas y Rivales’

‘Salomé’

‘Atrévete a olvidarme’

‘Las Vías del Amor’

Rápidamente, se convirtió en uno de los galanes más codiciados de la época. No obstante, la que logró ganar su corazón fue María Karunna, integrante de Caló.

Previo a su inesperado deceso, trabajó en el espectáculo de ‘Solo para mujeres’. En este show, tuvo la oportunidad de colaborar junto a grandes estrellas como Juan Carlos Casasola y Alexis Ayala.

Édgar Ponce / Redes sociales

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¿Cómo fue el accidente que mató a Édgar Ponce, actor y bailarín de ‘Solo para mujeres’?

El 5 de mayo de 2005, Édgar Ponce y otros miembros de ‘Solo para mujeres’ estaban grabando un video promocional para el show en Periférico, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Los actores iban transitando a bordo de unas motocicletas.

Todo iba bien hasta que un automovilista, a exceso de velocidad, impactó contra cuatro integrantes: Roberto Assad, Marco Méndez, Armando ‘El Muñeco’ y Édgar Ponce. Este último fue el más afectado, ya que fue el primero que recibió el impacto.

De acuerdo con lo que se reportó en aquel entonces, Édgar sufrió un fuerte golpe en el cráneo y se le reventaron varios órganos. Según testificaría Alexis Ayala tiempo después, su compañero pasó 20 minutos sin oxígeno.

Si bien fue trasladado al hospital para su atención médica, murió horas después debido a la gravedad de sus heridas. En tanto que el conductor del auto fue hallado culpable de homicidio imprudencial. No pisó la cárcel gracias a que pagó un monto reparatorio de 250 mil pesos.

¿Édgar Ponce presentía su muerte?

Años después del trágico suceso, varios de sus compañeros en el show hablaron sobre cómo, aparentemente, Édgar Ponce presentía su propia muerte. Uno de ellos mencionó que, meses antes, el actor le había comentado que había comenzado a sentir un miedo irracional hacia las motocicletas.

“Me había platicado Edgar; me dijo: ‘Uli, yo no me siento con confianza para subirme a las motos; hace 15 días en la carretera de Cuernavaca me caí de la moto’”, manifestó.

Un hecho polémico, y confirmado por los integrantes, es que no estaban usando casco esa noche, pues este impediría que el público reconociera a los actores en el video. Los fans de Ponce consideran que, de haber utilizado el casco, el actor hubiera tenido posibilidad de salvarse.

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