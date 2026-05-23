Muere Javier de la Torre, hermano de ‘Yayo’ de la Torre, figura del fútbol mexicano: ¿De qué murió?

Luego de que en el mes de enero del presente año se confirmara la muerte de Xabier Azkargorta, entrenador que dirigió a las Chivas del Guadalajara, nuevamente el deporte nacional suma una nueva tragedia.

El futbol mexicano atraviesa un momento de dolor tras darse a conocer el fallecimiento de Javier de la Torre Menchaca, integrante de una de las familias más emblemáticas en la historia del balompié nacional. ¿Quién era exactamente?

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¿Cómo anunciaron la muerte de Javier de la Torre?

La noticia fue confirmada este sábado 23 de mayo a través de redes sociales, específicamente, de la página oficial de la Federación Mexicana de Futbol, donde cientos de aficionados lo despidieron:

La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Javier de la Torre Menchaca, hermano de Eduardo ‘Yayo’ de la Torre, quien fue auxiliar técnico de la Selección Nacional de México. Comunicado Federación Mexicana de Futbol

Su muerte ha provocado múltiples mensajes de solidaridad hacia la familia De la Torre Menchaca, considerada una de las más influyentes en la historia de las Chivas y del futbol nacional.

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¿De qué murió Javier de la Torre, hermano de Eduardo ‘Yayo’ de la Torre?

Hasta el momento, no se confirmado la causa del fallecimiento de Javier de la Torre, aunque han comenzado las especulaciones en redes sociales, no hay información oficial.

Por otra parte, cabe señalar que Javier de la Torre no era una persona pública, por lo que no hay mucha información acerca de su vocación, su trabajo, entre otras circunstancias.

Lo anterior no evitó que cientos de internautas lo despidieran, ya que está asociado directamente a una de las familias más conocidas del deporte mexicano:



“Pronta resignación para sus familiares”,

“Mí más sentido pésame a la familia De la Torre” y,

“El ‘Yayo’ una institución del deporte”.

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Sr. Javier de la Torre ‘el Ingeniero’, padre del recién fallecido Javier de la Torre / El Informador

¿Por qué la Dinastía De la Torre es conocida en el futbol mexicano?

El apellido De la Torre ocupa un lugar especial dentro de la historia del Rebaño Sagrado. Javier de la Torre Menchaca fue hijo de Javier de la Torre Jiménez, mejor conocido como “el Ingeniero”, histórico entrenador del Guadalajara y uno de los arquitectos de la época dorada del llamado Campeonísimo.

Además de Eduardo ‘Yayo’ de la Torre, la familia también cuenta con figuras reconocidas como Néstor de la Torre y José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, ambos con una importante carrera como futbolistas, directivos y entrenadores. El ‘Chepo’, incluso, fue campeón con el Guadalajara y dirigió a la Selección Mexicana.

Aunque Javier de la Torre Menchaca mantuvo un perfil mucho más discreto y alejado de los reflectores en comparación con otros miembros de su familia, su nombre siempre estuvo ligado al legado de una de las dinastías más respetadas dentro del futbol mexicano.

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