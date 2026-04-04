Actor de Rebelde y La fea más bella reapareció lejos de los sets para vender departamentos; ¿quién es?

Un actor recordado por su participación en la exitosa telenovela Rebelde y La fea más bella, sorprendió hace unos años a sus seguidores tras reaparecer en redes sociales con una faceta completamente distinta a la que lo llevó a la fama. Alejado de los reflectores televisivos, el intérprete incursionó en el negocio de bienes raíces, promocionando departamentos en la Ciudad de México.

Rebelde / Captura de pantalla Youtube

¿Qué actor de Rebelde y La fea más bella ahora se dedica a la venta de departamentos?

Fue en el 2024 que en su cuenta de TikTok, el actor Aitor Iturrioz dio señales de su nueva actividad profesional. En un video, el actor aparece mostrando un departamento en venta, describiendo sus características y ofreciendo información para posibles compradores.

Hola familia, mi nombre es Aitor Iturrioz. Vamos a recomendarles unos departamentos con dos habitaciones y dos baños. Si te gustó y quieres hacer algún tipo de compra, escríbeme, déjame tus datos y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Aitor Iturrioz

Su apariencia también llamó la atención, ya que algunos usuarios señalaron que luce diferente a como lo recordaban en televisión, lo que aumentó la sorpresa por su reaparición.

Durante la pandemia de Covid-19, Iturrioz enfrentó dificultades económicas que lo llevaron a replantearse su futuro laboral. En 2022, el actor reveló que incluso consideró dedicarse al teatro callejero como una alternativa para generar ingresos.

¿Sigue en la venta de bienes?

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Aitor Iturrioz / Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente e actor Aitor Iturrioz?

El vídeo en el que el actor Aitor Iturrioz compartía su nueva vocación, fue eliminado posteriormente. En los últimos meses, según su cuenta de TikTok, ha estado de vuelta en proyectos de actuación, tales como obras de teatro y otros trabajos.

Además, Iturrioz muestra pequeños fragmentos de sus participaciones en las telenovelas que forjaron su carrera actoral y en la televisión.

Tras haberse alejado de los escenarios, Aitor se ha reintegrado de manera paulatina en el mundo del espectáculo, dejando atrás los momentos en los que se dedicó a la venta de inmuebles en la Ciudad de México.

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¿Cuál es la trayectoria de Aitor Iturrioz en la televisión?

Aitor Iturrioz es un actor mexicano que alcanzó gran popularidad en la televisión gracias a su participación en exitosas telenovelas producidas de Televisa, consolidándose como uno de los rostros reconocidos del

melodrama en los años 2000.

A lo largo de su carrera, Iturrioz participó en diversos proyectos que lo posicionaron dentro de la industria del entretenimiento. Uno de los más recordados es Rebelde en el 2004.

Posteriormente, formó parte de otras telenovelas populares como:



La fea más bella ,

, Al diablo con los guapos,

Silvia Pinal , frente a ti y,

, y, La rosa de Guadalupe.

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