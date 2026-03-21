De galán de telenovelas mexicanas a chofer: fan descubre a este actor en un viaje, ¿enfrenta crisis económica?

¿Te imaginas subir a la camioneta del trabajo y que el conductor sea un galán de telenovela? Eso le pasó a una fan cuando descubrió que el actor y modelo mexicano Eduardo Rodríguez, recordado por Rubí, La fea más bella y Soy tu dueña, estaba al volante. El encuentro se volvió tema de conversación porque muchos creyeron que el famoso había cambiado de carrera para convertirse en chofer, pero la historia real tiene otra vuelta: el artista solo salió al quite para ayudar en el negocio familiar de renta de camionetas, sin abandonar la actuación ni sus proyectos en televisión.

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¿Qué pasó con Eduardo Rodríguez y por qué lo vieron como chofer en un viaje de trabajo?

La escena fue tan inesperada como viralizable: Eduardo Rodríguez, actor de telenovelas de Televisa y Telemundo y rostro recurrente en melodramas, apareció como chofer de una camioneta de excursión contratada por una empresa para su arranque de año en Tampico, Tamaulipas, con salida desde San Luis Potosí. De acuerdo con la página de Facebook Un tiempo para recordar, el relato comenzó así:

“Todo ocurrió cuando la empresa donde trabaja Andrea Zapata, una lectora, organizó su tradicional arranque de año en Tampico, Tamaulipas, y como cada año contrataron transporte para llevar al personal desde San Luis Potosí. La cita era afuera de las oficinas. Una camioneta llegó (...) y entonces jocurrió lo inesperado!”, señala la página.

Del vehículo bajó Eduardo Rodríguez, el mismo que el público ha visto como galán de telenovela, y se presentó como el conductor del grupo durante todo el recorrido de Tamaulipas a San Luis Potosí. La anécdota encendió las redes porque varios pensaron que el artista se habría “cambiado de giro”, pero la propia protagonista de la historia, Andrea, explicó cómo se vivió el trayecto:

“No lo podíamos creer, fue nuestro chofer durante todo el viaje. Además de guapo, es un hombre increíblemente amable, educado y muy sencillo (...) Tiene una vibra muy noble. Platicamos todo el camino de su vida, chismeamos muy a gusto, de verdad me sorprendió la calidad de ser humano que es. Ahora solo le pido a mis jefes que el próximo año vuelva a ser nuestro chofer”. Andrea

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¿Eduardo Rodríguez dejó la actuación por manejar camionetas? La verdad detrás del volante

No, Eduardo Rodríguez no dejó la actuación. Según la misma página que difundió la historia, el actor solo ayudó en el negocio familiar de renta de camionetas para viajes, y tomó el volante porque el chofer asignado faltó a última hora.

Eduardo Rodríguez “Él y su familia son dueños de una empresa de renta de camionetas para viajes. Ese día, el conductor asignado no llegó (...) él, sin pensarlo dos veces, decidió tomar el volante para no dejar plantado al cliente”

Cabe destacar que tras la pandemia por Covid-19, muchos actores se vieron obligados a diversificar sus ingresos ante la pausa de producciones en televisión. Así, se volvió común ver a figuras del espectáculo desempeñándose en oficios alternos, como ocurrió con Cynthia Klitbo o Héctor Soberón, quienes hablaron abiertamente de esta etapa. En el caso de Eduardo Rodríguez, su presencia como chofer no respondió a una crisis económica, sino a una situación emergente, pues decidió tomar el volante para respaldar un servicio ya contratado y apoyar el negocio familiar.

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¿Quién es Eduardo Rodríguez y por qué es tan famoso en las telenovelas?

Para quienes no lo ubican del todo, Eduardo Rodríguez es un actor y modelo mexicano con una sólida trayectoria en televisión, especialmente en melodramas de gran popularidad desde finales de los años 90.

Su rostro se volvió familiar gracias a producciones como:



Rubí

Soy tu dueña

Soñadoras

La fea más bella y

Corazón valiente, donde interpretó desde galanes románticos hasta personajes más complejos.

Su presencia constante en la pantalla lo consolidó como uno de los rostros más reconocidos de su generación.

Además, participó en programas unitarios como Como dice el dicho y Mujer, casos de la vida real, ampliando su versatilidad como actor. En su vida personal, estuvo casado con la actriz Vanessa Guzmán, con quien tuvo un hijo.

En años recientes, también enfrentó un momento delicado de salud tras sufrir un preinfarto en 2024, lo que lo llevó a replantear su estilo de vida.