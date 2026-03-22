¿Huyó de las telenovelas? Actor de ‘Al diablo con los guapos’ reaparece y sorprende con nueva vida lejos de la fama

Un querido actor de telenovelas que marcó época desapareció del ojo público sin dar explicaciones, lo que desató todo tipo de rumores. Hoy, tras años de ausencia, reaparece y sorprende al revelar que su retiro no fue casualidad, sino el resultado de un proceso personal que lo llevó a transformar por completo su vida, lejos de la fama y con un nuevo propósito.

Aunque muchos pensaban que había abandonado la actuación, la realidad es más compleja y también más humana.

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¿Qué actor se alejó de las telenovelas y del ojo público por años?

Durante un encuentro con la prensa a las afueras de un teatro, donde acudió como padrino de una obra, Abraham Ramos habló sin filtros sobre los motivos que lo alejaron de la televisión, sorprendiendo al revelar que hoy se dedica a algo completamente distinto, enfocado en el crecimiento personal y espiritual.

“Me alejé un poco por cuestiones de la vida, pero sigo, sigo... La vida, los baches, las enseñanzas, los caminos de la vida, pero aquí sigo y feliz, aquí andamos, esto no se termina”, expresó el actor, dejando ver que nunca cerró la puerta a su carrera artística.

Además, el actor reconoció que atravesó una etapa difícil relacionada con la madurez, la cual lo llevó a replantearse su rumbo personal y profesional. Aunque no entró en detalles específicos, sí dejó entrever que fue un proceso profundo de transformación interna.

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¿Qué dijo Abraham Ramos sobre su crisis personal y la “mediana edad”?

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Abraham Ramos habló sobre el impacto que tuvo en él la llamada ‘crisis de la mediana edad’, la cual describió como una etapa dura, pero también necesaria para su evolución.

“El encuentro de la mediana edad sí fue muy duro y me encontré, y aquí estamos. Yo creo que he vivido dos historias, porque una fue como la fui viviendo y otra con una conciencia distinta… benditos los que llegamos hasta esta edad” Abraham Ramos

El actor reflexionó sobre la vida, la pérdida de amigos y la importancia de llegar a una etapa con mayor conciencia.

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¿A qué se dedica actualmente el actor Abraham Ramos tras alejarse de la actuación?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el giro radical que dio su vida profesional. Abraham Ramos reveló que decidió estudiar una nueva carrera y ahora, junto a su esposa, se dedica a impartir terapias de sanación alternativa, incluyendo constelaciones familiares.

“Abrí un negocio, mi mujer y yo estudiamos unas terapias de sanación alternas, constelaciones familiares... eso fue una gran ayuda para vivir, es como vivir con más conciencia”, explicó.

Incluso, el actor hizo una reflexión que sorprendió a muchos, al comparar su etapa como villano en la televisión con su nueva misión de vida:

“Mis modelos han sido los villanos que están bien cargados de una historia fuerte... dije quizá ya terminó el tiempo de representar y ahora toca sanar” Abraham Ramos

Según detalló, lleva aproximadamente siete años dedicado a esta nueva faceta, lo que demuestra que no se trata de un cambio pasajero, sino de un proyecto sólido que lo ha mantenido activo fuera del espectáculo.

¿Abraham Ramos dejó definitivamente la actuación o planea regresar?

Aunque su vida ha dado un giro importante, Abraham Ramos dejó claro que no ha abandonado por completo la actuación. El actor aseguró que sigue trabajando, aunque ya no con la misma exposición mediática que tuvo en el pasado.

Abraham Ramos “Aquí sigo, quizás no con el foco que tenía antes. Eso ya pasó, la temporada de fama fue un paso y ahorita sigue otro. Viviendo padre, muy rico, o sea, disfrutando esto”

De hecho, reveló que recientemente participó en una serie para ViX Micro, lo que confirma que continúa activo en la industria, aunque de manera más selectiva y equilibrada con su vida personal.

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¿Quién es el actor de telenovelas Abraham Ramos?

Abraham Ramos es un actor mexicano nacido el 13 de febrero de 1974 en la Ciudad de México, con una sólida trayectoria en televisión, cine y series desde mediados de los años 90. Su carrera despegó gracias a su participación en exitosas telenovelas que marcaron época.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran:



Al diablo con los guapos

Cuidado con el ángel

Las vías del amor

Inocente de ti, Camila

Dos hogares

Quiero amarte

Perdona nuestros pecados

También ha participado en series populares como La rosa de Guadalupe, Mujeres asesinas, Como dice el dicho y Gloria Trevi: Ellas soy yo, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana.