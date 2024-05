Actor de Rebelde ahora vende departamentos

Aitor Iturrioz destacó en la telenovela ‘Rebelde’ pero también ha participado en otros proyectos como ‘La fea más bella’, ‘Silvia Pinal, frente a ti’, ‘Al diablo con los guapos’ y otros. Sin embargo, tuvo dificultades económicas en la pandemia de Covid-19, que le hicieron pensar en hacer teatro callejero, según contó en 2022.

Ahora el actor reaparece irreconocible y dando muestra de lo que ahora se dedica, después de haber sido uno de los actores más queridos de Televisa.

A través de su cuenta de TikTok, el ex de Karyme Lozano compartió un video en donde mostraba un departamento en la Ciudad de México para su venta.

“Hola familia, mi nombre es Aitor Iturrioz. Vamos a recomendarles unos departamentos con dos habitaciones y dos baños. Si te gustó y quieres hacer algún tipo de compra, escríbeme, déjame tus datos y nosotros nos ponemos en contacto contigo”, dijo el exactor.

Por ahora este es el único video que tiene en su faceta como agente de bienes raíces, aunque también ha mostrado que se sigue dedicando a la actuación con participaciones en ‘Teatro en breve’.

Aitor Iturrioz está participando en ‘Teatro en breve’ / Facebook: Aitor Iturrioz

La relación de Aitor y Karyme Lozano

Recordemos que Aitor tuvo una hija con la también actriz Karyme Lozano y en 2023 la joven ya los hizo abuelos.

Actualmente, Aitor y Karyme han dejado claro que no son ceranos, pues él la acusó de ejercer vi0l3ncia en su contra porque le impedía ver a su hija, mientras que ella se defendió diciendo: “Ustedes lo conocen. Me conocen a mí. No tengo nada qué decir, que hable de sus proyectos. Le doy gracias porque gracias a él tengo a Ángela preciosa y ahora tengo una nieta divina. Le estoy agradecida. Le deseo lo mejor. Le deseo bendiciones”.

Y agregó que él había sido quien se alejó de su hija, pero ambas ya lo perdonaron: “Sí (ya lo perdoné) desde hace mucho y mi hija también. Tenemos un corazón bueno, claro que sí le deseamos lo mejor… No es que la dejó. Es que simplemente nos separamos, ella tenía 8 meses y simplemente la gente se va alejando solita”, concluyó.

