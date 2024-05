LCDLF4: Patricia Corcino cree que Aleska Génesis arremetía contra ella para aliviar su “inseguridad”

A casi dos meses de haber entrado a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, Patricia Corcino se convirtió en la quinceava eliminada del reality, perdiendo así la oportunidad de ganar los ansiados 200 mil dólares.

Tras su salida, la boricua tuvo una plática con Jimena Gállego, conductora del programa, en la que se sinceró y habló de su experiencia dentro de la casa, así como de la complicada relación que tuvo con algunos integrantes.

La presentadora de televisión comenzó expresando que ya “intuía” su salida del show, pues estaba enfrentándose con celebridades que tenían una “plantilla muy fuerte” de fanáticos que los respaldan.

“No lo tomo como no ser apoyada, más bien lo tomo como que hay una plantilla muy fuerte en la que me tocó estar. Lupillo Rivera es un gran competidor, igual Romeh, lo mismo Paulo”, indicó.

Patricia Corcino y la complicada relación con Maripily Rivera

La celebridad destacó que, si bien estaba emocionada por estar junto a Maripily Rivera en el reality, su compatriota no “respetó límites” y por ello protagonizaron diversas discusiones acaloradas.

“Reconozco que soy una mujer de límites y, no por el hecho de tener a una compatriota, voy a permitir que se me falte al respeto o que la convivencia no sea amena”, expresó.

Entrevista de Patricia después de su eliminación #LCDLF4 pic.twitter.com/zEiGCyZUnp — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) May 7, 2024

Patricia Corcino cree que Aleska Génesis es una mujer “insegura”

Acerca de su convivencia con Aleska Génesis, con quien también tuvo algunas discusiones en los posicionamientos, la boricua resaltó que la ex de Nicky Jam tenía un problema de “inseguridad”, pues, a su parecer, se molestaba que otra mujer “brillara”.

“Siempre verbalizó que, desde el día que llegué, yo me puse para ella. Lo que interpreto yo, es que carece de seguridad, carece de muchas cosas. Le es difícil poder resaltar a una mujer que tenga al lado, que tenga virtudes, que sea bella, que tenga personalidad” Patricia Corcino

Al preguntarle si considera que Aleska es una persona “envidiosa”, Corcino simplemente se limitó a responder: “No la voy a llamar envidiosa. Sí pienso que es insegura. Constantemente, busca validación para sentirse segura. Siente que no es capaz de lograr las cosas sola”.

Aleska Génesis llega a LCDLF 4 / Telemundo/ Captura de pantalla

Patricia Corcino opina sobre el conflicto entre Lupillo y Rodrigo

Corcino también mencionó que Rodrigo no cree en las disculpas que le ofreció Lupillo por los conflictos que han tenido en las últimas semanas, a raíz de su separación del cuarto tierra por el triangulo amoroso que protagonizaron con Ariadna Gutiérrez.

Para finalizar, señaló que hay muchos habitantes que merecen ganar la competencia y resaltó que su estancia en la casa fue muy buena, pese a todo: “No importa el tiempo que lleves, se cierra la puerta y comienza tu evolución”, concluyó.

¿Qué participantes quedan en la competencia?

Actualmente, solo quedan ocho participantes en la competencia:

Lupillo Rivera

Rodrigo Romeh

Maripily Rivera

Geraldine Bazán

Alana Lliteras

Paulo Quevedo

‘La Melaza’

Aleska Génesis

