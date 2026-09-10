Alan Ibarra, vocalista de ‘Magneto’, hospitalizado de emergencia; su estado sería “delicado”, reportan

La salud de Alan Ibarra, vocalista de ‘Magneto’, causa preocupación entre sus fanáticos. Y es que hace unas horas se reportó que el artista había sido hospitalizado de emergencia. Según lo informado hasta el momento, su estado de salud sería “delicado”. Te contamos todo lo que se sabe.

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Alan Ibarra, vocalista de Magneto, enfrentaría una crisis de salud grave / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la presunta hospitalización de Alan Ibarra, vocalista de ‘Magneto’?

Diversos medios locales informaron que Alan Ibarra, el vocalista de Magneto, habría sido ingresado a una clínica en Mérida por problemas relacionados con los niveles de sodio en la sangre.

Sobre su estado de salud, indicaron que, al parecer, sería “delicado, pero estable”. Estaría acompañado de familiares y allegados, quienes habrían referido que el cantante está bajo una “estricta vigilancia médica”.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada públicamente por ninguna fuente cercana al famoso. En tanto que los internautas le han deseado todo lo mejor para que pueda recuperarse lo más pronto posible.

Recordemos que el intérprete de ‘Vuela, vuela’ llevaba varios meses sin aparecer públicamente. La última vez que lo hizo fue a finales de mayo, cuando dio un concierto en el Auditorio La Isla, en compañía de Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes.

Por otro lado, su última publicación en Instagram data del 16 de mayo y fue un agradecimiento al público de Guayaquil por haber asistido a la presentación de ‘Magneto’: “Para siempre no es solo una canción… es un vínculo que sigue intacto con ustedes. Guayaquil, gracias por cantar con el corazón y regalarnos una noche que quedará para siempre en nuestro corazón”, se lee.

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Alan Ibarra, vocalista de Magneto, tendría problemas de sodio en la sangre / Redes sociales

¿Cuáles son las enfermedades que padece Alan Ibarra, vocalista de ‘Magneto’?

En su momento, Alan Ibarra, vocalista de ‘Magneto’, habló sobre ciertas complicaciones de salud que ha enfrentado a lo largo de su vida. Tras las críticas que recibió en 2025 por su “baja energía” en el 90s Pop Tour, el cantante admitió haber sido diagnosticado con depresión.

“En mi vida he arrastrado varias cosas difíciles, son cosas que de repente la gente no sabe, pero es bueno también que sepan. A veces de repente uno truena y necesita sentarse un poquito, reflexionar las cosas, trabajar en uno, pero gracias a Dios todo bien, trabajo mucho, trabajo interno y a echarle muchas ganas”, relató.

También llegó a confesar que, durante la pandemia, desarrolló ansiedad y estrés por el temor a contagiarse. Destacó que ya ha tratado estos temas en terapia.

Alan Ibarra, vocalista de Magneto, llegó a hablar de su depresión / Redes sociales

¿Quién es Alan Ibarra, vocalista de ‘Magneto’?

Erick Ibarra Miramontes, mejor conocido simplemente como Alan o Alan Ibarra, es un cantante, compositor y actor mexicano de 54 años. Es mayormente famoso por su tiempo en la agrupación ‘Magneto’, fundada en los años 80.

Se le ha visto en varios proyectos televisivos como:

Rayito de luz

Velo de novia

El amor no tiene precio

Alma indomable

La Isla: el reality

¿Quién es la máscara?

MasterChef Celebrity México

Tras dejar ‘Magneto’, empezó su carrera musical en solitario. En 2009, regresó a la agrupación y, si bien se ha tomado algunas pausas, sigue comprometido con las actividades artísticas de la banda. Suele mantener su vida personal lo más privada posible, pero se sabe que tiene hijos.

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