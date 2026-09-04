Aldo Rendón reaparece tras abandonar ‘LCDLFM 2026’ y ¿confirma que salió por temas legales?: “No sabía”

En los últimos días han circulado muchas teorías sobre la salida de Aldo Rendón de ‘La casa de los famosos México 2026’. Si bien el influencer mencionó que abandonaba el show por motivos médicos, ha surgido la versión de que, supuestamente, todo fue por temas legales.

Tras días de hermetismo, el asesor de imagen reaparece y comparte un video en redes sociales explicando el verdadero motivo de su renuncia al reality. Esto fue lo que dijo.

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Aldo Rendón reaparece tras salir de LCDLFMX / Redes sociales

¿Cuándo y por qué Aldo Rendón decidió abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’?

Todo ocurrió el pasado 1 de septiembre. Casi al final de la gala de cine de ‘La casa de los famosos México 2026’, Galilea Montijo, entre lágrimas, anunció que Aldo Rendón abandonaba el reality por temas médicos.

Al despedirse de sus compañeros, el también influencer mencionó tener una enfermedad que, si bien era reversible, requería tratamiento inmediato.

Según declaraciones que Galilea dio después, Aldo no quería irse del reality. No obstante, el médico del show le indicó que lo mejor era salir para que tuviera un tratamiento adecuado. No quiso revelar cuál era la afección que tendría el creador de contenido, pero en su momento él mismo mencionó tener gota, una enfermedad que provoca dolores y enrojecimiento en la piel.

Por supuesto, las teorías no tardaron en aparecer. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la producción decidió sacar a Aldo. Y es que, supuestamente, ciertas marcas amenazaron con dejar de patrocinar por los comentarios polémicos del exhabitante.

Otra versión es que, presuntamente, el equipo de la cantante Mariana pidió su eliminación por todos los insultos que él habría hecho en su contra. Recordemos que Rendón llegó a llamarla “asquerosa e inmunda”. Supuestamente, hubo amenazas de una demanda.

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La salida de Aldo Rendón de LCDLFMX ha desatado teorías / Redes sociales

Aldo Rendón da sus primeras declaraciones tras abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’

Hace algunas horas, Aldo Rendón subió un video a TikTok hablando de su participación dentro de ‘La casa de los famosos México’. El asesor de imagen admitió que fue una experiencia muy fuerte para él y que se lleva mucho aprendizaje.

Tras agradecer todo el apoyo de sus fans, reiteró que sí había salido por una enfermedad, echando por tierra así los rumores de que realmente abandonó el show por la producción o alguna posible demanda legal.

Aldo Rendón “No tenía ni la más mínima gana de salirme. No sabía que era de los favoritos, si no, no me hubiera enfermado. La verdad es que me salí, más allá de las fantasías que se les ocurren inventar de que por esto y por lo otro. Me salí porque estaba a uno de entregar el equipo allá adentro. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero evidentemente estoy jodido. Tengo unos temas que arreglar. Que les valga pi.. qué es”.

No quiso dar muchos detalles de su condición. No obstante, aclaró que estaba “en recuperación” y hasta dijo que pronto podría reanudar sus compromisos laborales: “Estoy en espera de que los doctores me den luz verde. Les juro que voy a estar en alguna gala, si es que estoy al 100 antes de que se acabe el programa”, manifestó.

Finalmente, volvió a expresar su agradecimiento a todos aquellos que lo apoyaron y a la producción del reality. También sostuvo estar muy satisfecho con su estancia en el show.

¿Aldo Rendón miente sobre su enfermedad?

Pese a las explicaciones de Aldo Rendón sobre su estado médico, muchos siguen diciendo que es mentira. En su más reciente video, se pueden leer comentarios como: “No se ve tan mal” y “Ya admite que todo es mentira”.

De igual forma, se viralizaron imágenes en las que se le podía ver, aparentemente, haciendo unas compras en un centro comercial. A raíz de esto, muchos pensaron que realmente estaba de “vacaciones”. No obstante, después se reveló que el material era antiguo.

Cabe mencionar que, desde su ingreso al show, algunos internautas aseguraron que estaba enfermo. Se especuló que tenía problemas en el hígado por sus ojos amarillos. En su momento, hasta se llegó a decir que una ambulancia había entrado para atenderlo. Esta información jamás se confirmó.

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