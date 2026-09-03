¿Aldo Rendón de vacaciones? Aseguran en redes que está de compras en un estado del país: ¡Esta es la verdad!

La abrupta salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026 ha causado tristeza, polémica y hasta dudas. Estas últimas crecieron en redes sociales, pues se viralizó un video en el que presuntamente el stylist estaría de vacaciones. ¿Es real?

Aldo Rendón salió de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón abandonó La casa de los famosos México 2026?

Al hacer pública su salida de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón explicó que tuvo que abandonar el reality debido a un problema de salud que requería atención inmediata.

Esta versión fue confirmada por diversos compañeros, tanto dentro, como fuera de ‘La casa’, ya que sí dijeron que se veía desmejorado y con algunos síntomas de preocupación:

Estoy preocupada por su salud, cuando estaba dentro de la casa lo veía un poco mal, los ojos los tenía muy amarillos, estaba yendo recurrentemente al confesionario con el doctor, le hicieron estudios, es una realidad que está delicado de salud. Yanet García

Aunque hasta el momento no se ha confirmado cuál es el diagnóstico que enfrenta Aldo Rendón, durante su participación en la casa ya había compartido algunos detalles sobre su estado de salud y los padecimientos que lo aquejan.

El stylist comentó que presenta problemas en la vesícula y el hígado, mismos que, según explicó, estarían relacionados con el consumo excesivo de alcohol que tuvo durante su juventud.

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Aldo Rendón abandonó La casa de los famosos México 2026 por salud / Redes sociales

¿Aldo Rendón se fue de vacaciones tras su salida de La casa de los famosos México 2026?

Esta teoría comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas, pues un video muestra a Aldo Rendón caminar en lo que parece ser un centro comercial, luego de realizar algunas compras.

La grabación pertenecía a TikTok, y una cuenta lo difundió para poder confirmar si se trataba de la actualidad del stylist mexicano:

¿Alguien sabe si estos videos son de ayer? Porque en TikTok están diciendo que Aldo anda en Reynosa. X: "@tatatiuz”

Mientras tanto, muchos acusaban a Aldo Rendón de salir del reality por razones ajenas a su salud:



“ Por los zapatos escenosos mismos que traía ayer yo creo que sí ”,

”, “ Pues trae los mismos zapatos feos de ayer ” y,

” y, “ Le mintió al público ”.

Otros más se dieron cuenta que ese video se encontraba compartido en el perfil de TikTok de Aldo Rendón, el cual, tenía fecha de mediados de julio, días antes de su ingreso al programa.

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¿Aldo Rendón ya reapareció luego de salir de La casa de los famosos México 2026?

Fans, seguidores y amigos de Aldo Rendón esperan que reaparezca para aclarar un poco más sobre su salud, pero desde su salida en el foro de La casa de los famosos México 2026, no hay más información.

En comentarios de usuarios mencionan que Rendón se sometió a estudios entre ayer y hoy, incluso uno aseguró que sus tratamientos comenzaron este jueves:

“ Aldo hoy a las 11 empezó tratamiento y le harán más estudios ”, dijo el internauta.

Público del reality cree que la salud de Aldo Rendón empeoró tras su discusión con Mariana, pero esto tampoco ha sido confirmado oficialmente.

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