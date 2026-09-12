Adrián Marcelo preocupa por extraño hundimiento en el rostro durante entrevista con Ricardo Peralta, ¿es un tumor?

En medio del rumor que coloca a Adrián Marcelo como el último participante confirmado para la segunda temporada de ‘La granja VIP’, un detalle que mostró el conductor en una de sus últimas entrevistas con Ricardo Peralta, llamó la atención del público en redes sociales.

Una alteración en su rostro alarmó y levantó sospechas sobre algún problema de salud, pues, aseguran, no sería algo normal. ¿Qué es lo que pasa con Adrián Marcelo y qué podría significar? Te contamos.

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Adrián Marcelo. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Adrián Marcelo preocupó durante su entrevista con Ricardo Peralta?

En un tuit reciente en la cuenta de la influencer ‘la Tía Sandra’, se muestran algunas capturas de la entrevista de Adrián Marcelo con Ricardo Peralta, en las que se logra apreciar un hundimiento en el entrecejo del conductor, lo cual, consideran, no es normal.

Asimismo, asegura que durante gran parte de la entrevista evitaron hacer acercamientos de cámara hacia el rostro de Adrián Marcelo, con la intención de no evidenciar dicha alteración.

Pero, ¿a qué podría deberse? ¿Es una enfermedad o una señal de algo grave?

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Ese hundimiento en el entrecejo no es normal. Deseo de todo corazón que todo esté bien ADRIAN MARCELO ☝🏼



Todo el tiempo evitaron hacerle acercamientos a su rostro, en la entrevista con RICARDO PERALTA... pic.twitter.com/L9ZIqWBZj4 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 12, 2026

¿Qué puede significar un hundimiento en el entrecejo?

Un hundimiento en el entrecejo puede tener causas variadas y no significa automáticamente que exista una enfermedad o un padecimiento grave; además, no se puede realizar una valoración médica únicamente a partir de una imagen.

Esto podría deberse a diferentes factores, como la estructura facial y ósea de su cráneo, una cicatriz o un traumatismo por un golpe anterior, o simplemente a cambios relacionados con la edad o la pérdida de grasa en el rostro. También podría estar relacionado con alguna alteración en los tejidos musculares o de la piel del rostro.

Sin embargo, esto no se puede determinar hasta que un especialista realice los estudios necesarios para conocer su origen.

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Rostro de Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Adrián Marcelo tiene algún problema de salud?

Hasta el momento, no hay información que confirme que Adrián Marcelo tenga algún problema de salud, ni él ha hablado sobre algún tema relacionado con su salud que tenga que ver con ese detalle en su rostro.

En 2025, el conductor fue hospitalizado de emergencia y él mismo explicó que se debió a un colapso por exceso de trabajo.

Por ello, hasta que Adrián Marcelo o un especialista se pronuncien al respecto, cualquier versión sobre una posible enfermedad detrás del hundimiento en su rostro es solo especulación.

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