Hija de Daniel Bisogno sufre fuerte accidente y termina en el hospital, ¿qué le pasó?

Hace unas semanas, la hija de Daniel Bisogno tuvo una aparición en el programa matutino ‘Hoy’ para presentar una coreografía de baile grupal.

En las últimas horas, la familia del fallecido conductor volvió a ser tema de conversación luego de que la niña sufriera un accidente y tuviera que ser llevada al hospital de emergencia.

¿Cómo se encuentra actualmente la pequeña y qué fue lo que le pasó? Te contamos.

Leer: ¿Mariana estuvo embarazada de Daniel Bisogno? Pati Chapoy revela la preocupación que llevó a Ventaneando

Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Qué le pasó a la hija de Daniel Bisogno?

La exesposa de Bisogno, Cristina Riva Palacio, compartió a través de sus historias de Instagram un collage de fotografías en las que aparecía la niña con un yeso de color morado, mientras se encontraba en la sala de un hospital.

En la misma publicación, Cristina reconoció la valentía de la pequeña ante la situación y destacó la manera en que afrontó los procedimientos médicos a los que tuvo que someterse.

De acuerdo con lo que escribió, la abuela de la niña insistió en que la llevaran al hospital, pues algo no parecía estar bien: “La niña más valiente, brazo roto y nunca lloró, nunca se quejó! Solo nos fuimos al hospital porque la super Oma insistió que no era normal cómo se veía”, escribió.

Cristina también adjuntó la placa de rayos X que le realizaron, en la que se podía observar que tenía un brazo fracturado.

Leer: Hermano de Daniel Bisogno enseña todo lo que el conductor llevó la última vez que entró al hospital

Cristina Riva Palacio / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de la hija de Daniel Bisogno?

A pesar de la lesión que sufrió, la propia madre de la niña reconoció que todo salió bien y que la pequeña se comportó de la mejor manera durante la toma de placas y la colocación del yeso, por lo que todo apunta a que la situación no pasó a mayores.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores complicaciones y la hija de Daniel Bisogno se encuentra bien tras el accidente.

Asimismo, Cristina Riva Palacio no dio detalles sobre la situación que llevó a la niña a sufrir la lesión ni explicó qué pudo haber provocado el accidente.

Leer: Daniel Bisogno le “tenía mucho miedo” a Pati Chapoy, asegura su hermano Alex ¿Cuál era la razón?

Daniel Bisogno y su ex Cristina Riva Palacio

Cristina Riva Palacio y su hija recordaron a Daniel Bisogno a un año de su muerte

Con motivo del primer aniversario luctuoso del conductor de ‘Ventaneando’, Cristina Riva Palacio lo recordó con un video que recopiló varios momentos que compartieron Daniel Bisogno y su hija.

Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero de 2025 a causa de complicaciones de salud, y desde entonces la niña permanece bajo el cuidado de su madre.

Leer: ¡Alex Bisogno y Gloria Trevi juntos! ¿Casualidad o alianza estratégica?