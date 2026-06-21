¡Alex Bisogno y Gloria Trevi juntos! ¿Casualidad o alianza estratégica?

La guerra de declaraciones entre Alex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno, y Pati Chapoy, ¿escalaron a otro nivel? Vimos a Alex en el concierto de Gloria Trevi, quien también mantiene una batalla legal contra la conductora de Ventaneando, ¿alianza?

Pati Chapoy y Alex Bisogno han estado en constante conflicto / IG: @chapoypati / @alexbbisogno

¿Por qué Pati Chapoy y Alex Bisogno han estado en constante conflicto?

Todo comenzó desde la muerte de Daniel Bisogno en febrero del 2025, pues Pati Chapoy comenzó a acusar a parte de la familia del conductor, incluido Alex Bisogno, de tomar posesión de algunas pertenencias de Daniel.

Lo dije y lo vuelvo a decir, él tenía las llaves de la casa de Daniel; se metió a la casa de Daniel, ya fallecido; se llevó el arte, se llevó la cava, se llevó incluso la cafetera… ya no te quiero platicar más de la ropa y los enseres de Daniel. Pati Chapoy

Luego de aquellas acusaciones, Alex afirmó que todo era mentira, y agregó que la muerte de la madre de él y de Daniel, habría sido ocasionada por culpa de Pati Chapoy, pues la conductora filtró información sobre el estado de salud de Daniel Bisogno.

Mi mamá murió en buena parte porque se enteró del problema de Daniel por la televisión. Alex Bisogno

Luego de esta versión del también conductor, Pati se molestó y rechazó tal información:

Alejandro Bisogno no se ha portado bien de muchas formas, fue muy desagradable que se atreviera a decir que yo había matado a su mamá… no es un tema menor, es una agresión enorme y por eso le puse un alto. Pati Chapoy

Recientemente, Alex anunció que pondrá una orden de restricción para así evitar que Pati Chapoy vuelva a “meterse” en asuntos familiares.

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Alex Bisogno interpondrá orden de restricción a Pati Chapoy / Redes sociales

¿Alex Bisogno se reunió con Gloria Trevi para hacer una alianza?

El Gloria Trevi ha mantenido una batalla legal contra Pati Chapoy, luego de comentarios que soltó la conductora, a pesar de que Gloria fue absuelta de lo que en algún momento fue señalada y obtuvo su libertad libre de culpas.

En el reciente concierto de Gloria en el Auditorio Nacional varias celebridades se dieron cita en el complejo para disfrutar del show de la cantante y entre ellos se encontraba Alex Bisogno, ¿casualidad?

Una fuente nos contó que vieron entrar a Alex a los camerinos del coloso de Reforma y que platicó con Gloria y hasta hubo foto.

¿Gloria Trevi y Alex Bisogno hacen alianza contra Pati Chapoy? / Redes

Cabe recordar que Alex Bisogno aseguró tener información que podría ayudar a Gloria en su batalla legal contra Pati Chapoy, por lo que nos preguntamos: su encuentro ¿fue más allá de una posible casualidad? ¿Se viene una alianza?

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¿Cuál es el conflicto legal que tienen Gloria Trevi y Pati Chapoy?

Gloria Trevi señala a Pati Chapoy por difamación, aun cuando en 2004 fue absuelta de todos los cargos que la llevaron a prisión en algún momento.

Gloria Trevi hace algunos meses en su cuenta oficial de Instagram afirmó al respecto:

Nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono … pero los actos tienen consecuencias. Gloria Trevi

Ahora, muchos están a la espera del resultado que definirá el futuro de Pati Chapoy y Gloria Trevi.

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