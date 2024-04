Gloria Trevi y Pati Chapoy por fin se verán las caras en el juicio de la década, en Texas

Hace unos días se emitió una resolución del juez de una Corte Superior en Texas, respecto a la demanda de Gloria Trevi y su hijo Ángel Gabriel en contra de Pati Chapoy por daño moral y difamación interpuesta en 2009.

Dicha determinación señala que, posiblemente, en pocas semanas se realice un juicio legal si ambas partes no llegan a un arreglo. “Se negó una segunda petición donde los demandados solicitaban más tiempo para que se realizara la siguiente audiencia”.

Platicamos en exclusiva con el periodista Esly Fombona, quien ha seguido de cerca este caso, y nos aseguró: “Se ha dado un giro inesperado. Hace unos días Pati Chapoy hizo una petición ante una Corte Inferior de Texas para desestimar la resolución anterior de la Corte Superior. Sin embargo, la respuesta fue negativa y se aceptó la resolución anterior que sostiene que sí existe difamación en contra de Gloria Trevi”.

La siguiente audiencia será el 24 de abril

“Gloria y su hijo Ángel Gabriel quieren llegar al juicio sin ningún tipo de arreglo. El juez dijo que tienen que llegar a un acuerdo o se van a juicio. La siguiente audiencia del 24 de abril es crucial, ya que, posiblemente, se podría conocer cuándo arrancaría dicho juicio”.

Al preguntarle si esta situación queda como precedente para que en algún momento se pueda llegar a demandar a algún medio mexicano, Esly respondió: “Los daños infligidos a Gloria y a su hijo Ángel Gabriel fueron en Estados Unidos. Ya que los programas y reportajes de lo que vivieron hace tiempo se difundieron en ese país”.

“En los programas de Ventaneando la señora Chapoy hacía el cambio de territorio: y continuamos con la señal en México’. Así se comprueba que este contenido llegó a territorio estadounidense”.

Nos comentó que también hay algunos avances en la demanda que tiene Gloria en California: “El 16 de abril, en la Corte de California, se registró un anexo llamado enmienda al expediente por parte de las presuntas víctimas Jane Doe 3 y Jane Doe 4 y Case 1, quienes señalan a otra televisora como supuesta responsable de los abusos que sufrieron, ya que lo sabían y lo permitieron”.

“En este punto se deberá revisar si algún contenido de ambas televisoras llegó a Estados Unidos, recordando lo que les pasó a Gloria y las demás presuntas víctimas. También se deberá checar si no generaron acusaciones difamatorias y, si no encuentran elementos suficientes, no procedería ninguna demanda”.

“Además, se dio un reforzamiento a la contrademanda que tiene Gloria desde principios de 2023. Este procedimiento es para saber si es aceptada o no en la audiencia que se realizará este 1 de mayo. Hasta el momento se siguen utilizando los seudónimos por confidencialidad”, concluyó.

Demanda de Gloria Trevi en Texas

La cantante y su hijo Angel Gabriel interpusieron una demanda en contra de Pati Chapoy por difamación y daño moral en 2009 en Edinburgo, Texas.

Pati Chapoy supuestamente realizó una campaña de desprestigio en contra de la cantante, debido a que Gloria, presuntamente, se negó a firmar un contrato de exclusividad.

Gloria fue exonerada de todos los cargos por secuestro, corrupción y abuso de menores en 2004.

