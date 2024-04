Arath de la Torre le paga la apuesta a Paul Stanley en pleno programa en vivo ¡Le dolió!

El pasado viernes, Arath de la Torre decidió apostar con Paul Stanley con motivo del partido de Pumas vs. América del pasado fin de semana.

Los conductores apostaron que iban a depilarse con cera una pierna si su equipo perdía y aseguraron que lo harían totalmente en vivo en el programa.

Dicho partido de fútbol se llevó a cabo el pasado sábado 20 de abril, en el cual Pumas ganó 2 a 1 al América, por lo que a Arath no le quedó otra opción que pagar la apuesta.

Arath de la Torre pagó su apuesta en Hoy

Durante la emisión de este lunes 22 de abril, Paul Stanley se mostró muy feliz y hasta portó la camisa de su equipo con orgullo, ya que aseguró que su compañero tendría que pagarle la apuesta que hicieron hace unos días.

Paul fue el encargado de depilar con cera a Arath y en tres ocasiones hizo sufrir a su compañero, mientras Stanley se mostraba emocionado.

Arath no ocultó su dolor y señaló que no se arrepentía de haber apostado por su equipo (el América) que seguirá ganando, aunque en esta ocasión no fue así.

Cabe señalar que Arath de la Torre no fue el único que tendrá que pagar a Paul, pues el ‘Capi’ Albores tendrá que llevar tacos para toda la producción.

Mientras que Tania Rincón y Andrea Escalona tendrán que comprar balones para llevarlos a una casa hogar que los necesite.

