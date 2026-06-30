Hermano de Daniel Bisogno enseña todo lo que el conductor llevó la última vez que entró al hospital

Tras varios meses de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano volvió a recordar uno de los momentos más difíciles que vivió junto al conductor de “Ventaneando”. Hace unos días, Alex B reveló audios con sus últimas palabras, y ahora mostró algunos de los objetos personales que el famoso conductor llevó consigo durante su último ingreso al hospital antes de morir.

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Daniel Bisogno murió a los 51 años de edad. / Archivo TVNotas

¿Qué llevaba Daniel Bisogno en su bolsa antes de morir?

En el programa “El minuto que cambió mi destino” con Gustavo Adolfo Infante, Alex Bisogno reveló nuevos e íntimos detalles sobre el proceso que vivió Daniel Bisogno en sus últimos momentos de vida.

Durante la entrevista, el hermano del “Muñe” mostró la mochila que llevó el conductor durante su último ingreso al hospital, la cual aún conserva algunos de sus objetos personales.

Alex explicó que él se quedó con la pertenencia debido a que, al momento de ingresar al hospital, los pacientes no pueden permanecer con artículos personales, por lo que cuando la mochila fue entregada a la familia, él decidió resguardarla.

Dentro de ella todavía se encuentran objetos que Daniel utilizaba en su vida diaria, como su cartera con su licencia de manejo, maquillaje, gotas para los ojos y su pasaporte.

Trae su loción, trae su cartera, con su licencia, con sus tarjetas, fíjate que Daniel cada vez que caminaba por la calle, señoras se le acercaban y le daban estampitas de la Virgen de Guadalupe (...) Tiene su pasaporte, su maquillaje con el que se maquillaba antes de entrar a Ventaneando trae sus gotas para los ojos, cremitas...” Alex B

El hermano del conductor también compartió un detalle que conmovió a los seguidores del ñMuñe”; algunas personas que se lo encontraban en la calle le regalaban imágenes religiosas, mismas que Daniel guardaba en su cartera como una muestra de las oraciones que sus seguidores le dedicaban durante su enfermedad.

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¿Qué reveló el hermano de Daniel Bisogno sobre los últimos momentos del conductor?

Sin entrar en muchos detalles, Alex Bisogno recordó lo complicado que fue acompañar a Daniel durante la etapa en la que su salud comenzó a deteriorarse. Cabe recordar que el conductor falleció a causa de complicaciones derivadas de un trasplante de hígado y una infección bacteriana.

Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Alex sobre la posibilidad de entregar la mochila con las pertenencias de Daniel a Micaela, la hija del conductor.

El hermano del “Muñe” explicó que sí tiene el deseo de entregarle estos objetos a la menor, pues considera que son recuerdos importantes de su papá. Sin embargo, aseguró que desde hace un año tiene prohibido verla por el conflicto legal con su mamá, por lo que actualmente no existe la posibilidad de entregárselos personalmente.

"¿Cómo se lo voy a dar si no tengo manera de verla? Prohibido desde hace un año, no hay manera de tener acceso a ella.” Alex B

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Alex Bisogno conversó con Gustavo Adolfo Infante. / IG: @elminutotv

¿Cómo fueron los últimos meses de Daniel Bisogno antes de su muerte?

Durante sus últimos meses de vida, Daniel Bisogno enfrentó diversos problemas de salud que lo llevaron a permanecer hospitalizado en varias ocasiones y alejado temporalmente de las cámaras de “Ventaneando”.

El conductor falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años de edad, luego de enfrentar complicaciones relacionadas con su estado de salud tras el trasplante de hígado al que fue sometido meses antes y una infección bacteriana.

Además de los problemas médicos, Daniel Bisogno también estuvo bajo la atención pública debido a las especulaciones que surgieron alrededor de su enfermedad y su estado de salud durante sus últimos meses.

En la misma entrevista con Gustavo Adolfo Infante, se aclaró que la enfermedad de su hermano estaba relacionada con un problema en el hígado que derivó en una cirrosis hepática no alcohólica.

“Daniel murió de cirrosis hepática no alcohólica. Yo creo que ya venía enfermo, en algún momento explotó, empezó con evacuaciones con sangre y tener todas esas señales de alarma.” Alex B

Antes, Alex Bisogno ya había hablado sobre un posible trabajo de Brujería al que estaría expuesto el colaborador de Pati Chapoy.

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