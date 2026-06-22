Alex B filtra audios inéditos de Daniel Bisogno: revelan sus últimas palabras y desatan polémica

A más de un año de la muerte de Daniel Bisogno, su nombre vuelve a sacudir a la industría del espectáculo. Alex B rompió el silencio con audios inéditos del conductor, donde deja mensajes que hoy suenan como despedida. Entre polémicas con Pati Chapoy y señalamientos de conflictos familiares, estas grabaciones podrían cambiar la percepción de su relación.

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Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Qué dicen los audios inéditos de Daniel Bisogno que filtró Alex B?

Los audios inéditos de Daniel Bisogno han llamado la atención tras la aparición del adelanto de la entrevista de Alex B. En estas grabaciones, el conductor fallecido deja mensajes de apoyo emocional dirigidos a su hermano, lo que ha sido interpretado como una muestra clara del vínculo cercano que mantenían.

“Ale, ánimo, no permitas que nada ni nadie te derrote; la vida es hermosa para detenernos a llorar. Disfrútala, triunfa y no te detengas. Recuerda que siempre viene lo mejor”. Audio de Daniel Bisogno

Este audio, que habría sido grabado en vida, fue reproducido por Alex B dentro de una entrevista conmemorativa elaborado en honor a su hermano para el programa El Minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

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Alex Bisogno / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Alex B y Daniel Bisogno en sus últimos momentos de vida?

Durante meses, la relación entre Alex B y Daniel Bisogno ha estado envuelta en controversia. Diversos rumores señalaban conflictos familiares, incluso acusaciones directas que hablaban de tensiones tras el fallecimiento del conductor.

El nombre de Pati Chapoy, lider de Ventaneando, también ha estado en medio de esta historia, especialmente por los señalamientos que hizo sobre un presunto robo en el departamento del también llamado ‘Muñe’. Desde entonces, la polémica creció y puso en la mira a Alex Bisogno, quien no se quedó callado y ha negado todo de forma contundente.

Con la difusión de estos audios inéditos, el exintegrante de Al extremo busca demostrar que la relación con su hermano Daniel Bisogno era sólida y llena de cariño. Según sus propias palabras: “Grabamos una serie de mensajes que él me dio en vida”.

Para muchos seguidores, estas pruebas podrían ser clave para desmentir las versiones de conflictos familiares y mostrar una realidad distinta, marcada por el apoyo mutuo y el afecto.

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Alex B y Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Cuándo se estrena la entrevista de Alex Bisogno con Gustavo Adolfo Infante?

De acuerdo con lo anunciado, el programa de El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante se estrenará el próximo sábado 27 de junio a las 20:00 horas por Imagen Televisión. En esta charla, el hermano de Daniel Bisogno promete revelar detalles inéditos sobre su vida personal, así como aspectos íntimos del conductor.

El adelanto ya generó ruido en redes sociales, pues también muestra un peculiar homenaje: Alex mandó hacer un muñeco con la figura de Daniel Bisogno que incluye una bocina para reproducir estos audios.

Además, en la entrevista se abordarán temas delicados y que han generado gran interés para el público, como las relaciones sentimentales de Daniel Bisogno, su orientación sexual, tema que, según Alex, le causaba angustia, así como las enfermedades que afectaron su salud.

Más allá del contenido emocional de los audios, la historia también está marcada por la polémica. Alex B no evitó hablar sobre su conflicto con Pati Chapoy, a quien señaló directamente por las polémicas en su contra.