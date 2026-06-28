Daniel Bisogno le “tenía mucho miedo” a Pati Chapoy, asegura su hermano Alex ¿Cuál era la razón?

Ha pasado poco más de un año desde la muerte de Daniel Bisogno, actor y uno de los titulares de ‘Ventaneando’. Su nombre vuelve a ser tendencia tras las intensas declaraciones que dio su hermano, Alex, en entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’.

Y es que, entre otras cosas, el expresentador de ‘Al extremo’ habló sobre uno de los mayores miedos del ‘Muñe’ que involucraría a Pati Chapoy, conductora estelar del vespertino de TV Azteca. Te contamos los detalles.

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Pati Chapoy es señalada de causarle miedo a Daniel Bisogno / Mezcalent

¿Cuál era la relación entre Daniel Bisogno y Pati Chapoy?

Al menos públicamente, Pati Chapoy siempre mostró tenerle una gran estima a Daniel Bisogno. Cuando este último murió en febrero de 2025, la presentadora se dijo sumamente afectada, ya que, más que un colega de trabajo, lo consideraba “parte de su familia”.

“A todos (nos dolió la muerte de Daniel Bisogno). Fue fuerte, fue lento. Casi dos años (de) entradas y salidas de los hospitales. A lo mejor, eso nos permitió a cada uno de nosotros (sus compañeros) ser lo suficientemente maduros y aceptar que ya se había dado. No sé, de repente hay una fuerza interna que surge y que tienes que decir. Claro (era parte de mi familia)”, indicó en una entrevista.

Incluso se mostró furiosa cuando empezó el pleito entre la familia de Daniel y la exesposa de este, Cristina Riva Palacio, por los bienes del presentador. Chapoy consideraba que esto era una falta de respeto para la memoria de su excompañera y comenzó a lanzar muchas acusaciones contra Alex.

Esto causó toda una guerra de dimes y diretes que terminó sacando a la luz temas más serios. Uno de ellos fue que, según Alex, la periodista solo visitó en una ocasión a su hermano en el hospital. Pati ha desmentido esta versión y asegura que siempre estuvo al pendiente.

Chapoy ha dicho públicamente que, pese a los problemas que llegó a tener con Daniel, siempre lo quiso mucho: “Vivimos muchísimas cosas juntos. Ha sido, sin duda alguna, el colaborador que más problemas me ha dado. Se solucionaron, afortunadamente”, puntualizó.

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La relación entre Pati Chapoy y Daniel Bisogno / Redes sociales

El supuesto “miedo” que Daniel Bisogno le tenía a Pati Chapoy

En una reciente entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’, Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, habló de la presunta presión que Pati Chapoy ejercía en contra del también actor de teatro.

De acuerdo con su testimonio, Dani se sentía ansioso durante sus temporadas en el hospital. Y es que temía que Chapoy le quitara el trabajo en ‘Ventaneando’. Alex describe el temor del conductor como “anormal”.

“El miedo de Daniel no era normal y obviamente eso no era de ese momento, era de mucho tiempo atrás. O sea, había un terrorismo laboral en el cual, pues la verdad es que estando enfermo, pues lo atacaba más, porque él decía: ‘Bueno, ya llevo aquí unas semanas en el mismo cuarto de hospital, ¿cuándo voy a regresar a trabajar? Me van a quitar, me van a correr, ¿no?’”. Alex Bisogno

También aprovechó para hablar de todas las acusaciones que ella ha hecho en su contra. Reiteró que eran injustas, ya que, además del luto por la pérdida de Daniel, tiene que lidiar con diversos temas familiares.

“A mí me acusaron de robo. No les importó que yo vivo de mi imagen y que ahora, faltando Daniel... Antes, los pilares éramos Daniel y yo para ayudar a mis padres. Ahora se me fue Daniel; ahora todo recae sobre mí”, manifestó.

¿De qué murió Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, a los 51 años. Desde 2023, luchaba con diversos problemas médicos. Los doctores le diagnosticaron cirrosis no hepática, por lo que fue necesario un trasplante de hígado.

En 2024, se hizo la operación y fue todo un éxito. No obstante, surgieron complicaciones que lo llevaron al hospital. De acuerdo con lo dicho por Alex en aquel momento, su hermano tuvo una fuerte infección y los tratamientos para erradicarla estaban mermando su ya delicado estado de salud.

Finalmente, lo ocurrido terminó por quitarle la vida. Su pérdida dejó un gran vacío en el medio artístico, pues era considerado como uno de los actores y conductores más queridos de México.

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