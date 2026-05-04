Papá de Daniel Bisogno con problemas de salud: “Está debilitado su organismo”, revela Alex B

Uno de los mayores afectados tras la muerte de Daniel Bisogno es su papá, Concho, de cuyos problemas de salud mucho se ha hablado. Hasta el momento, su hijo Alex no había comentado sobre cómo se encuentra su papi, pero nos reveló:

“Está bien. Tiene los achaques de su edad, 82 años, pero sí tiene problemas para caminar, del estado de ánimo, ha sido duro para él, y eso se refleja en su salud. Ha tenido infecciones en las vías urinarias. Eso habla de que su organismo está debilitado de alguna manera, porque de repente le pega la tristeza. Está en depresión”, dijo el hermano de Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno / Luis Pérez, archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué dijo Alex Bisogno sobre el estado actual de salud de su papá?

El señor extraña mucho a Daniel y a su esposa, María Araceli, quien falleció en febrero de 2024: “Pero creo que ha mejorado un poco, porque platicamos mucho. Es como una terapia familiar. Nos desahogamos y creo que eso nos mantiene un poco más fuertes. De lo de la salud, son cosas que se ha tratado”, expresó.

A pesar de la depresión que enfrenta, Concho se ha negado a ir a terapia: “Ninguno de la familia hemos tomado. Mi papá ni cree en eso. Mejor en familia hemos tratado de superarlo juntos. Le quedan 2 hijos maravillosos quienes vamos a ver por él hasta el último día de su vida”, manifestó.

Familia de Daniel Bisogno / Luis Pérez, archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo es la relación entre Alex Bisogno y la exesposa de Daniel Bisogno?

Por otra parte, Alex sigue peleando con la exesposa de Daniel Bisogno para que se le siga dando la pensión a su papá, que el conductor aportaba.

“Va lenta la demanda. Estamos solicitando un porcentaje del usufructo. Si en algún momento se rentan las casas, que a mi padre se le dé un pequeño porcentaje, para que cubra ciertas necesidades adicionales. Eso, porque la ley lo protege y porque además Daniel se lo prometió”. Alex Bisogno

Mientras, Alex le ha entrado al quite: “Yo le he dado a mi papá todo lo que necesita. Mi hermana vive con él. Ella lo está cuidando. Se avienta toda la friega. Yo voy los fines de semana”, resaltó.

En cuanto al dinero que supuestamente Daniel aportaba para el hijo de su hermana, Alex señaló: “Desde que mi sobrino nació, dijimos que la íbamos a apoyar, porque ella es mamá soltera, pero desde el día 1 yo soy el que paga la colegiatura del niño, y tengo los comprobantes. También pago las clases de música. Daniel nunca pagó un peso por eso”, mencionó.

Alex Bisogno / Luis Pérez, archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué está haciendo actualmente Alex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno?

En lo laboral, actualmente se encuentra como conductor del programa Viva la vi, en Multimedios, y en un programa nocturno en Imagen TV los miércoles. Ha querido entrar a Hoy, pero no le ha sido posible.

“Me hubiera encantado, porque es el formato de programa que a mí me gusta. Además, trabajar con Andrea Rodríguez, quien fue mi primera productora, sería un agasajo, pero no digas nunca. En su momento no se presentó el escenario adecuado, pero uno no sabe si más adelante”. Alex Bisogno

Considera que, al principio, tras la muerte de Daniel, se le cerraron las puertas: “Aquí y en todos lados, tú eres ratero hasta que no demuestres lo contrario. Afortunadamente, las cosas han caído por su propio peso”, indicó.

Sin embargo, admite que todavía hay productores que podrían seguir teniéndole desconfianza: “Siempre va a haber gente que lo dude. Incluso amigos de Daniel y conocidos. La historia perfecta es decir: ‘Los hermanos quieren la herencia’, y ya el tiempo les irá demostrando quién tiene la razón”, manifestó.

Finalmente, sobre su novia, nos dijo: “Llevamos 7 años de relación. A ella no le gustan mucho las cámaras. Se llama Paola, es empresaria y diseñadora de modas. Planes de boda no hay a corto plazo, pero por supuesto que queremos casarnos. Uno no estaría perdiendo el tiempo ahí si no pensara en formalizar”, concluyó.

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