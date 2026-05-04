Papá de Shakira hospitalizado, reportan; ella se habría enterado momentos antes de su concierto en Brasil

Hace algunos días, Shakira dio un concierto gratuito en Copacabana, Brasil. Según medios oficiales, se registró una asistencia de aproximadamente dos millones de personas, superando otros eventos como el show que dio Madonna en ese lugar en 2024.

La presentación de la expareja de Piqué no estuvo exenta de polémica. Y es que los asistentes reportaron que comenzó una hora después de lo pactado, además de que, aparentemente, la cantante estaba desorientada e hizo uso de playback en algunas de sus interpretaciones.

Recientemente, se dio a conocer el motivo por el que su show no habría sido completamente lo que se esperaba. Y es que, en las últimas horas, se informó que su padre, William Mebarak Chadid, presuntamente estaría hospitalizado de emergencia. Esto es todo lo que se sabe.

Shakira / Redes sociales

Lee: Shakira de luto: Muere trabajador que montaba el escenario para su concierto del 2 de mayo en Copacabana

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del papá de Shakira HOY, lunes 4 de mayo?

De acuerdo con la prensa brasileña, el padre de Shakira se enfermó y tuvo que ir al hospital. Aparentemente, la cantante supo esta información momentos antes de comenzar su show en Copacabana, siendo esa la razón por la que habría entrado tarde al escenario y no estaba totalmente concentrada.

“Según una fuente del equipo de producción del evento que habló con Correio Braziliense, el padre de la cantante se enfermó y ella fue informada poco antes de subir al escenario. La artista pidió tiempo para recuperarse y no comenzó a la hora prevista”, se informó.

Se ha especulado que pudo haber sido por un “conato de infarto”. No obstante, aún no hay nada confirmado. En tanto que la colombiana se ha mantenido alejada de redes sociales. Su último post data del pasado 3 de mayo y es un mensaje en el que agradece a todos sus fanáticos por haber asistido al concierto.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se dice que el papá de Shakira lidia con una crisis médica, lo que ha generado más preocupación en redes sociales.

Papá de Shakira / Redes sociales

Te recomendamos: Alejandro Fernández, Shakira y Jon Secada: ¿qué tienen en común? Los tres unidos por un escándalo ¿amoroso?

¿Cuáles han sido los problemas de salud del padre de Shakira?

Se sabe que William Mebarak Chadid, papá de Shakira, quien actualmente tiene 94 años, fue diagnosticado con Alzheimer. De igual forma, en su momento, fue sometido a una operación en la que se le colocó una válvula tras desarrollar hidrocefalia.

En 2025, se dijo que el señor estaba muy grave de salud. No obstante, el periodista Javier Ceriani reportó que, si bien no estaba en riesgo de muerte, sí presentaba complicaciones derivadas con sus problemas de salud y su avanzada edad.

“El señor William Mebarak, que por cierto es muy buena persona, pues ustedes saben que ya tiene 93 años, que tiene problemas de Alzheimer, que tuvieron que colocarle una válvula porque le dio hidrocefalia, pero él sigue exactamente igual con el deterioro normal de una persona que tiene estos problemas de salud, pero no se ha muerto. No se ha agravado. Le sucede lo que a cualquiera que está así”, comentó.

Hasta el momento, la celebridad no ha dado declaraciones oficiales sobre el estado de salud de su papá. En tanto que sus fans se han mostrado solidarios y le han deseado todo lo mejor para que el señor esté bien.

¿Quién es el papá de Shakira?

William Mebarak Chadid es un escritor, periodista y empresario estadounidense de origen libanés.

Nació en 1931.

A los nueve años, se mudó a Colombia, donde desempeñó diversos oficios como joyero, profesor y locutor.

Es padre de ocho hijos, incluyendo a Shakira.

En su momento, estuvo a punto de decirse a la vida religiosa. Sin embargo, y por impedimento de su papá, desistió.

En diversas ocasiones, la cantante ha comentado que su padre ha sido una parte clave, tanto en su vida personal como en la profesional.

Mira: Exbailarina de “Venga la alegría” asegura que Shakira aún le debe dinero tras participar en 12 conciertos