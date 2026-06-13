Daniel Bisogno: revelan advertencias de brujería en sus últimos momentos; su hermano lanza mensaje al responsable

El nombre de Daniel Bisogno vuelve al centro de la conversación tras revelaciones de su hermano Alex Bisogno, quien asegura haber recibido varias advertencias de presunta brujería en su contra. Entre rituales, advertencias y coincidencias con su deterioro de salud, la historia da un giro que ha dejado a muchos con la piel chinita… y un mensaje final cargado de energía.

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Alex Bisogno habla de la última petición que le hizo Daniel Bisogno / Redes sociales/Mezcalent

¿Daniel Bisogno fue víctima de brujería? Las advertencias que recibió su hermano Alex

Las declaraciones de Alex Bisogno sobre Daniel Bisogno, la brujería y la santería han causado fuerte impacto en el mundo del espectáculo, especialmente entre fans del conductor de “Ventaneando”. De acuerdo con su testimonio en el pódcast ‘El grito de la llorona’, no fue una sola señal, sino al menos tres advertencias directas que apuntaban a que Daniel Bisogno era víctima de un presunto “trabajo” espiritual.

La primera alerta llegó en los pasillos de TV Azteca, cuando un trabajador se acercó a Alex con un mensaje inquietante:

“Yo conozco a una persona que practica la santería y me dijo que a tu hermano lo estás haciendo brujería”. Alex B

Aunque en ese momento la idea le pareció difícil de creer, la advertencia se quedó rondando en su cabeza. Con el paso del tiempo y el agravamiento de la salud de Daniel Bisogno, esa sospecha cobró más fuerza.

Incluso en otra ocasión le dijeron algo aún más perturbador: “Tiene un trabajo brutal”, le dijeron, insinuando que lo que estaba ocurriendo no era algo menor.

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Alex B / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Cómo afectó la salud de Daniel Bisogno mientras surgían rumores de brujería?

Mientras surgían estas versiones sobre brujería en contra de Daniel Bisogno, la realidad médica del conductor también era delicada. El presentador de “Ventaneando” enfrentó una cirrosis hepática que lo llevó a una crisis grave.

Uno de los episodios más críticos fue cuando sufrió una hemorragia a causa de várices esofágicas, una condición que estuvo a punto de costarle la vida. Posteriormente, atravesó una cirugía complicada que le permitió regresar a la televisión, aunque su estado de salud seguía siendo frágil.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó al grado de requerir un trasplante de riñón, el cual finalmente recibió. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, hospitalizaciones constantes y tratamientos, su estado continuó deteriorándose.

En medio de este panorama, Alex comenzó a conectar los puntos entre las advertencias y lo que estaba viviendo su hermano, lo que alimentó aún más la sospecha de que algo más podría estar ocurriendo detrás.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Niurka intentó ayudar a Daniel Bisogno contra la supuesta brujería?

En su testimonio, Alex Bisogno también reveló que decidió buscar ayuda cuando las advertencias se hicieron más insistentes. En ese camino, apareció el nombre de Niurka, quien se sabe practica la santería, quien jugó un papel clave.

Según contó, alguien le recomendó acudir con ella: “Me dijeron que lo que querían es acabar con su vida y que le pidiera ayuda a Niurka”.

La vedette, conocida por su conexión con temas espirituales, lo canalizó con una persona de confianza que realizó una especie de análisis. El resultado fue inquietante: “Ella hizo como una revisión con conchas y me dijo: ‘tu hermano trae un trabajo y quieren destruir sus órganos’”.

Lo más perturbador, según Alex, fue que esta afirmación coincidía con el deterioro físico de Daniel, ya que después de los problemas hepáticos, también sufrió el colapso de un pulmón.

Estos hechos reforzaron la percepción de que las advertencias no eran simples coincidencias.

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Daniel Bisogno y Niurka

¿Qué pasó en los últimos días de Daniel Bisogno y cuál fue el mensaje para quien supuestamente le deseó el mal a su hermano?

La última advertencia ocurrió apenas nueve días antes de la muerte de Daniel Bisogno, lo que volvió aún más impactante el relato. Un compañero de TV Azteca le dijo a Alex que una mujer acudía diariamente a las afueras de la televisora con una pancarta acusando que le estaban haciendo brujería al conductor.

Alex decidió hablar con ella y confiar en su ayuda: “Cuando te a pasas mal pones atención a todo lo que te dicen. Platiqué con la señora y le dije: Haz lo que tengas que hacer”.

La mujer inició un ritual de velaciones que debía durar 11 días, pero no se completó: “No te voy a mentir: cuando iban 9, mi hermano murió”.

Tras la tragedia, la mujer lo buscó para disculparse: “Perdóname, no alcancé a salvarlo”.

Finalmente, Alex Bisogno aseguró: “Más allá de que creas o no en las religiones, es el hecho del odio de una persona hace que te enfermes. Somos energía y la energía te destruye”.

Y aunque Alex Bisogno aseguró no saber quién pudo haber querido hacer daño a su hermano Daniel Bisogno, dejó todo en manos del destino: “Yo creo en el karma; no sé quién no pudo haber hecho. Me queda claro que le desea el mal así a una persona, sea quien sea, pues tarde que temprano la vida le va a devolver lo mismo”.

Así fue como lo reveló Alex Bisogno: