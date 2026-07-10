Armando Araiza desempleado por un trabajo de magia negra, aseguran: “Lo amarraron”: VIDEO

A lo largo de los años, se ha hablado sobre ciertos artistas que realizan magia negra o han sido víctimas de esta. Tal es el caso de Armando Araiza, quien ha confesado en muchas ocasiones la lucha que vive para encontrar un trabajo.

Y es que, según ha empezado a circular en redes sociales, al hermano de Raúl Araiza, presuntamente, le están haciendo un “trabajito de brujería”. ¿Cuál es la razón? Te contamos todo lo que se sabe.

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¿Armando Araiza es víctima de brujería? / Mezcalent

¿Quién es Armando Araiza, hermano de Raúl Araiza?

Armando Araiza Herrera, mejor conocido solo como Armando Araiza, es un actor mexicano. Tiene 56 años. Es hermano menor de Raúl Araiza, quien actualmente trabaja como titular en el matutino ‘HOY’.

Comenzó su carrera artística en la década de los 80, con ‘El maleficio’. Posteriormente, se le vio a en otras producciones como:

El vuelo de águila

Azul

María José

Abismo de pasión

Una familia con suerte

La isla: Desafío Turquía

En cuanto a su vida personal, se sabe que tiene una novia llamada Tere. También es padre de dos hijos de un matrimonio anterior. Sobre la relación que tiene con su hermano Raúl, se conoce que tienen una buena relación.

El conductor incluso lo defendió cuando lo criticaron por pedir trabajo en redes sociales. Incluso ha dicho que, además de ser un talentoso actor, es una gran persona.

“Armando es uno de los mejores actores de su generación, así es la chamba... yo creo que sólo se tiene que mover a los lugares en donde tiene que estar, porque es un gran actor, está muy guapo, yo creo que sí está muy desaprovechado Armando, los productores son así, se les olvida o creen que ya te retiraste”, expresó.

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Armando Araiza es hermano de Raúl Araiza / Mezcalent

La supuesta brujería de la que Armando Araiza sería víctima

En una emisión reciente de ‘Pódcast Exclusivo’, se habló sobre la presunta brujería de la que Armando Araiza estaría siendo víctima. Según se dijo, este “trabajito” presuntamente se lo hicieron por “envidias” y “celos”.

“Armando Araiza trae un cierre de caminos como no tienes ni idea. Años lleva con esto… Su energía te habla así. Si te has dado cuenta, así él ha salido ahorita. Lo amarraron. Esa gente necesita salir”. Podcast Exclusivo

Señalaron que los famosos suelen ser los más afectados debido a los “malos sentimientos de la gente”. De hecho, se comentó que, al parecer, las cámaras pueden ser “vías” para que las “energías negativas” perjudiquen a una persona.

Uno de los conductores presentes indicó que, en su momento, se encontró con otro actor, cuya identidad quiso mantener en anonimato, quien le habría comentado que, para triunfar, “se necesitaba controlar la energía de un lugar”.

Hasta el momento, Armando no se ha pronunciado ante esta especulación. No obstante, algunos internautas refieren que, de un tiempo para acá, el histrión no ha tenido proyectos relevantes, pese al gran talento que tiene.

¿Armando Araiza, hermano de Raúl Araiza, no quiere trabajar?

En agosto de 2025, una fuente cercana a TVNotas contó que Armando Araiza estaba contemplado para la obra ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’. No obstante, quedó descartado por una poderosa razón.

Supuestamente, el actor siempre ponía pretextos y no mostraba mucha intención de querer adaptarse a sus colegas. Esto cansó a todos y lo sacaron del proyecto.

“Empezó a cansar a todos, especialmente a Antonio Escobar, el productor. La gota que derramó el vaso fue cuando pidió más dinero porque, según Armando, decía que lo valía y que el fuerte de la obra era él. Antonio habló con él y le dijo que lo mejor para todas las partes era que saliera del proyecto”, puntualizó.

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