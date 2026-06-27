Raúl Araíza recuerda que sus vicios lo llevaron a “robarle” a sus propios abuelos: “Me apañó”

Después de que Raúl Araiza recordó el momento en que su familia lo corrió de su casa, el conductor del programa Hoy volvió a sincerarse sobre un tema familiar en Miembros al aire, pues durante su juventud tuvo varios vicios que lo llevaron a tomar objetos que no eran suyos. ¿Le robó a su familia?

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Raúl Araiza recuerda anécdota familiar. / IG: @miembrosalairetv / @negroaraiza

¿Por qué Raúl Araiza le “robó” a su familia?

En la reciente emisión de Miembros al aire, Raúl Araiza recordó las acciones que hizo cuando no tenía para vacacionar. “No había para Acapulco, venía la vacación, no era mi intención”, dijo en un principio.

Posteriormente, recordó que todo ocurrió cuando ya no estaba en la casa de sus papás, razón por la que tuvo que mudarse con sus abuelos: “En algún momento ya me había corrido mi mamá de su casa, y luego ya me corrió mi papá también (con justa razón). Me fui a vivir con mis abuelitos hermosos”.

En ese entonces, sus abuelos estaban en la Narvarte, lo que le permitió recordar con claridad lo que pensó al ver algunos objetos de valor cuando quería viajar a Acapulco junto a su hermano.

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¿Raúl Araiza le robó a su familia? / Redes sociales

¿Qué fue lo que Raúl Araiza le “robó” a su familia cuando era joven?

Un día, cuando estaba en la casa de sus abuelos, Raúl Araiza, quien se especula podría unirse a La casa de los famosos México, se percató de que tenían unas charolas de plata, las cuales no dudó en tomar para cubrir los gastos de su viaje a Acapulco.

“Había charolas, unas charolas muy brillantes, entonces me asomé. Cuando tienen plata, dicen 9.25; empecé a voltear a ver y había un chi** de charolas, entonces me las llevé”. Raúl Araiza

Sin embargo, después de un tiempo, su mamá se percató de la situación; además, su abuelita era consciente de los objetos que tenía en su casa: “Tarde o temprano mi mamá me apañó. Mi Chatita (su abuela) tenía todo perfectamente calculado, sabía todo lo que había comprado y le faltaban las charolas”.

Pese a que Araiza no reveló las consecuencias que tuvo por sus actos, compartió que se salió de casa de sus abuelos porque no quería seguir preocupándolos con su comportamiento. Además, la situación del “robo” quedó entre familia.

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@canalunicable Le robó a su propia abuela para irse de fiesta a Acapulco. MiembrosAlAire, los jueves a las 9:30 p. m. por #Unicable 📺 ♬ sonido original - Unicable

¿Por qué Raúl Araiza dejó de vivir con sus padres?

Antes de la revelación de Araiza sobre los objetos de valor de sus abuelos, el conductor de Miembros al aire confesó que su mamá lo corrió de su casa tras los vicios que enfrentó desde muy temprana edad.

“Me dice mi mamá: ‘Ya no te aguanto, ya se acabó el ped*'. Era su primogénito, su negrito, ¿cómo habré dado lata para que me dijera: ‘bye’?”, contó Raúl Araiza, quien siempre ha sido abierto en temas sobre su familia y los vicios que superó en el pasado.

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